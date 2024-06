A- A+

Kleber Bambam Kleber Bambam diz que foi 'o maior fenômeno do BBB no geral' O vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, Kleber Bambam, fez a declaração durante programa de TV

Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do BBB, em 2002 e atualmente influenciador nas redes sociais, declarou que se considera o maior ex-BBB entre todas as 24 edições do reality show. A fala foi feita durante o programa Papo Com Dani, da RedeTV!.

"Eu fui muito grande, já. Acho que quando ganhei o Big Brother, passou em todas as televisões.

No mesmo dia que ganhei, o Jô Soares ficou me esperando de helicóptero, me entrevistou ao vivo, 1h30. Olhando o Bambam 'produto', eu fui o maior fenômeno que teve no Big Brother, nas duas décadas, no geral.", introduziu.

Em seguida, continuou: "quando eu ganhei, de popularidade.... Agora a luta do Popó também foi muito grande, absurdo. Mas ninguém, naquela época, era um cara 'estourado' como eu. Só ídolos, Ronaldo Fenômeno, cara que se destacou muito."

Veja também

Comidas Gigantes São João: festa do pé de moleque gigante de 2 toneladas acontece em Caruaru