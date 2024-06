Flor Gil posta vídeo cantando e internauta diz: "Lance um álbum agora"

A- A+

Flor Gil postou um vídeo tocando violão e cantando neste domingo (9) em seu perfil no Instagram.

"Vai lançar um álbum, Flor? Lance agora!", escreveu um internauta nos comentários.

Mãe da menina, que está com 15 anos, Bela Gil corujou: "É muita lindeza, sentimentos e delicadeza. Te amo, prinça".

Flor fez parte da banda que acompanhava o avô no show em que a família Gil se reuniu no palco, "Nós a gente". Ela integrava as vozes femininas que faziam o backing vocal para o cantor nas apresentações que rodaram o Brasil e o mundo.

Em 2020, Flor e Gil encantaram a web com o vídeo de um dueto dos dois cantando "Nel blu, dipinto di blu (Volare)". A repercussão foi tão grande que, durante a pandemia, eles lançaram o EP “De avô para neta”, em que cantam “No norte da saudade”, “Refazenda” e “Nel blu, dipinto di blu (Volare)”.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Gil contou que a neta lhe apresentou fenômenos pop como TikTok, Jason Mraz e Ariana Grande.

E, com ele, aprendeu técnicas de afinação e um pouco mais sobre a obra de Bob Dylan e Pepino di Capri, entre outros.

