PUBLICAÇÃO No Recife, ex-ministro Cristovam Buarque lança "Conversa com Edmar Bacha" Livro fomenta o debate sobre o cenário econômico do Brasil

O ex-ministro Cristovam Buarque lançou, neste sábado (8), o livro “Conversa com Edmar Bacha", no Recife.

A obra se trata de uma entrevista na qual Bacha relembra os papéis que desempenhou na economia e na educação brasileira. Ele também analisa e discute com Buarque temas recentes da economia brasileira.

Bacha é o principal formulador e implementador do Plano Real durante o governo Itamar Franco (1992-95). Antes de assumir o plano de estabilização monetária, o economista era conhecido como um dos criadores de programas de pós-graduação em Economia no País e presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Este livro fala sobre a evolução da economia brasileira, com detalhe especial para o Plano Real, que teve Bracha como um dos maiores artífices que fizeram essa moeda do Brasil. Há também um diálogo nosso sobre o futuro da economia do Brasil", explicou Cristovam Buarque.

"Estou muito contente de poder estar no Recife. Vim com meu grande amigo pernambucano Cristovam Buarque, que teve a gentileza de fazer esse livro comigo. Uma conversa não só sobre a economia, mas também sobre a sociedade, política e, naturalmente, sobre a educação brasileira", completou Edmar Bracha.

'O bom filho à casa torna'

Natural do Recife, Cristovam Buarque já havia lançado o livro no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele voltou à capital pernambucana justamente para o lançamento, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco (IAHGP), no bairor da Boa Vista.

O espaço, segundo Buarque, traz muitas memórias. "É um sentimento muito tocante. Minha formação foi há não mais do que 30 metros daqui. Minha Escola de Engenharia foi há poucos metros daqui também. A sensação de estar no Recife, por si só, já é muito tocante, ainda mais com o lançamento desse livro, que, por coincidência ou não, fala sobre Bracha, que foi quem me convidou para ir para Brasília após a abertura política", relatou Cristovam Buarque.

Ministro da Educação durante o primeiro governo Lula (PT), Cristovam também foi criador do programa de transferência de renda Bolsa Escola. Posteriormente o projeto incorporado no nível federal pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e renomeado como Bolsa Família, já sob tutela de Lula.

Cristovam Buarque é, ainda, ex-senador e ex-governador do Distrito Federal.

Convite do Cine PE

Cristivam Buarque é Edmar Brache trouxeram o lançamento para o Recife a convite do Cine PE. Neste ano, o festival chega à 28° edição celebrando a cultura e o audiovisual pernambucano.

Segundo o idealizador, codiretor do festival, e colunista de economia da Folha de Pernambuco, Alfredo Bertini, o livro surgiu a partir da participação de ambos na edição do Cine PE de 2022.

"Foi a oportunidade de um grande reencontro, que teve como resultado a ideia de Cristovam transformar aquele momento em um livro transparente, claro e objetivo sobre esse relacionamento de amizade e profissional. Então é uma honra tê-los aqui e registrar o lançamento dessa obra", contou.

Uma das presenças ilustres do evento de lançamento foi o ator Edson Celulari, que está no Recife como jurado do Cine PE. À Folha de Pernambuco, ele contou sobre as expectativas que têm para a obra. "Cristovam falando de um grande amigo dele, o economista Edmar Bacha. Estou muito curioso para ler o livro e poder ver essa reflexão entre os dois, que promete ser muito mais do que um debate sobre economia. Recife com seu universo contemporâneo e intelectual é maravilhoso", explicou.

A 28° edição do Cine PE começou na última quinta-feira (6) e segue até a próxima terça (11). O evento acontece no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, com ingressos gratuitos para acesso da população. O ponto promove a exibição diária de diversos filmes brasileiros, com destaque para a produção pernambucana.

