O ex-ministro Cristovam Buarque visitou a Folha de Pernambuco acompanhado da esposa, Gladys Buarque, do economista Edmar Bacha e do idealizador/codiretor do Cine PE e colunista de economia do jornal, Alfredo Bertini. Os três foram recebidos pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi, o diretor Operacional José Américo Góis e a editora-chefe Leusa Santos. Buarque está no Recife para lançar o livro "Conversa com Edmar Bacha".

Trata-se de uma entrevista na qual Bacha rememora os papéis que desempenhou na economia e na educação brasileira, bem como analisa e discute com Buarque temas recentes da economia do País. Ministro da Educação durante o primeiro governo Lula, Cristovam foi criador do programa de transferência de renda Bolsa Escola, depois incorporado no nível federal pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e renomeado como Bolsa Família pelo governo Lula.

Bacha é o principal formulador e implementador do Plano Real durante o governo Itamar Franco (1992-95). Antes de assumir o plano de estabilização monetária, o economista era conhecido como um dos criadores de programas de pós-graduação em Economia no País e presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

