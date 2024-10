Lanterna Verde: saiba quem foi o ator anunciado para protagonizar série sobre personagem

A- A+

A série dos Lanternas do DCU anunciou o ator escolhido para interpretar o Lanterna Verde John Stewart foi anunciado pela produtora. O escolhido para protagonizar a série dos Lanternas do DCU ao lado de Kyle Chandler (‘King Kong’), no papel de Hal Jordan, foi Aaron Pierre (‘Tempo’), de acordo com o THR.



Pierre disputava o papel com o ator Stephan James (‘Se a Rua Beale Falasse’). Uma versão anterior destava sendo escrita por David S. Goyer (‘O Cavaleiro das Trevas’), e seria protagonizado por Hal Jordan e John Stewart, dois dos personagens mais populares a assumirem o manto do Lanterna Verde.

Segundo o Portal, o papel era disputado por atores como Ricky Whittle (‘Deuses Americanos’) e Sterling K. Brown (‘This is Us’), que manifestaram interesse em viver Jon Stewart. A série dos Lanternas Verdes ainda não tem data confirmada para a estreia.

