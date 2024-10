Liam Neeson confessa estar ''perdidamente apaixonado'' por Pamela Anderson, seu par em novo filme

A- A+

O amor está no ar nos bastidores do remake da comédia "Corra que a polícia vem aí". O ator Liam Neeson declarou sua admiração por Pamela Anderson, com quem contracena no filme: "em primeiro lugar, estou perdidamente apaixonado por ela. É ótimo trabalhar com ela. Não posso elogiá-la o suficiente'', afirmou o astro de ''A Lista de Schindler'' à revista People, após afirmar recentemente não estar mais interessado na vida amorosa.

Neeson, de 72 anos, também disse ter ficado impressionado pela musa de "Baywatch" não ter um ''ego enorme''. "Ela só entra para fazer o trabalho. Ela é engraçada e muito fácil de trabalhar. E está ótima no filme.”

A atriz de 57 anos, que interpreta uma ''femme fatale'' ao lado de Neeson, devolveu os elogios e disse que o ator, a quem chamou de "o cavalheiro perfeito": ''Ele traz à tona o que há de melhor em você… com respeito, gentileza e profundidade de experiência. Foi uma honra absoluta trabalhar com ele.” Anderson contou que seu co-protagonista "cuidou dela" durante as filmagens: "ele enrolou seu casaco em volta de mim quando eu estava com frio''. A musa, por sua vez, fez pão e biscoitos para ele e os deixou em seu camarim.

Liam Neeson foi casado com a atriz Natasha Richardson (filha da também atriz Vanessa Redgrave) de 1994 até sua morte, em um acidente de esqui, em 2009. Depois disso, ele namorou a executiva de relações públicas Freya St. Johnston por dois anos, e não assumiu publicamente nenhum relacionamento desde então.

Pamela Anderson, por sua vez, é casada com seu ex-guarda-costas, Dan Hayhurst, desde a véspera do Natal de 2021. Antes, ex-modelo da Playboy teve vários casamentos — o mais famoso com o cofundador do Mötley Crüe, Tommy Lee, com quem teve dois filhos, Brandon e Dylan, de 1995 a 1998. Depois, em 2006, com o músico Kid Rock (de quem se divorciou no mesmo ano), com Rick Solomon em 2007 e novamente em 2013, e com o produtor de cinema Jon Peters por 12 dias, em 2020.

