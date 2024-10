Lídia Brondi e Cassio Gabus Mendes: casal de 'Vale tudo' mantém casamento discreto há 30 anos

A- A+

Depois de “Meu bem, meu mal” (1990), Lídia Brondi não foi mais vista em produções inéditas na televisão, buscando se afastar dos holofotes — antes, ela integrou o elenco de sucessos como “Dancin’ Days” (1978), “O grito” (1975), “Baila comigo” (1981), “Roque santeiro” (1985) e, claro, “ Vale tudo” (1988), todas na TV Globo.

Entretanto, foi nessa nova fase de sua vida que ela começou a se aproximar ainda mais do ator Cassio Gabus Mendes, com quem é casada há mais de 30 anos.

A paulista de 63 anos, que hoje atua como psicóloga, tem preferido viver uma vida “sem exposição”, como ela relatou ao portal UOL. As poucas aparições da atriz nas redes ocorrem justamente no perfil do Instagram do marido, como em uma publicação referente ao dia dos namorados (que deixou os fãs atônitos) e em outra, quando compareceram juntos ao show da cantora Dionne Warwick, em São Paulo, no último fim de semana.

O casal vive junto desde a década de 1990, firmando um casamento de mais de três décadas. Em entrevista ao GLOBO em 2020, Cassio lembrou que o início do relacionamento aconteceu logo após o fim de “Meu bem, meu mal”, novela escrita por Cassiano Gabus Mendes.

"Existe uma lenda popular de que eu a Lídia ficamos juntos nesta novela. Na verdade, não foi nada disso. Já tínhamos feito 'Vale tudo' (1988) e 'Tieta' (1989). Em 'Meu bem, meu mal', fomos par romântico, mas era uma relação profissional. Como atores, tínhamos muita química em cena.

Ela sempre foi uma atriz maravilhosa. Foi depois da novela, fora do ar, que nos aproximamos e ficamos juntos" disse ele. "Tem muitos anos que a gente não fala sobre atuação ou novelas. Evidentemente, vez ou outra acaba passando uma cena nossa e a gente comenta. Mas não é um dos temas recorrentes no nosso cotidiano"

O afastamento de Lídia da carreira artística se deu em 1992, quando Lídia foi diagnosticada com síndrome do pânico, como contou ao GLOBO o pastor Jonas Rezende, pai da ex-atriz. Na ocasião, ela ficou reclusa para tratar a doença.

"Libertou-se e tomou a direção da própria vida. Uma atitude nada fácil, se considerarmos que abriu mão de uma carreira de sucesso, onde era bem remunerada e reconhecida. As pessoas mais chegadas a ela, se não entenderam, pelo menos respeitaram" explicou ele.

Nascida em Campinas, em São Paulo, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro com apenas 1 ano. Mais velha de seis filhos, ela é mãe de Isadora, de 39 anos, fruto do antigo casamento com o diretor Ricardo Waddington. De uns tempos pra cá, Lídia tem optado por não comentar sobre seus anos na TV, de maneira a reforçar que, sim, deixou os tempos de estrela para trás.

