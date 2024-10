A- A+

Celebridades Bruno Mars confirma, no Brasil, que terminou namoro com Jessica Caban Cantor, que mantinha relacionamento de 13 anos com a modelo Jessica Caban, afirmou em show em São Paulo que está solteiro: "Tô facinho"

O cantor Bruno Mars revelou em bom português, durante show no Estádio Morumbis, em São Paulo, neste final de semana, que solteiro e "facinho". Ele manteve relacionamento por 13 anos com a modelo e atriz norte-americana Jessica Caban.



A revelação chega após meses de especulação sobre o fim relacionamento com a modelo e atriz. O jornal britânico The Sun afirmou, em janeiro, que o relacionamento do cantor com a modelo estava "em ruínas" e os dois teriam passado o Natal e o Ano Novo separados.



Bruno Mars sempre se manteve discreto sobre o relacionamento e nunca havia confirmado oficialmente o rompimento.

Na pista

"Eu tô solteiro. Cadê as solteiras?", disse Bruno diante de um estádio lotado em São Paulo, para o delírio do público.

Bruno Mars disse, ainda, que está "na pista". "Eu tô facinho", continuou antes de entoar os versos de "Leave The Door Open".



Sinais

Durante sua passagem por São Paulo, o artista tem aproveitado a noite e ido a bares e baladas.



Jessica Caban ainda não se pronunciou sobre o fim da relação. Mas a falta de fotos com o artista nas suas redes e a falta de interação entre eles denuncia o fim da relação.





