Lisa Kudrow revela que elenco de "Friends" se reuniu só uma vez após fim da série

A- A+

Conhecida por interpretar a espirituosa e excêntrica personagem Phoebe na icônica série "Friends" (1994-2004), Lisa Kudrow revelou, na última terça-feira (10), que o elenco principal da produção — formado por ela, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc — se reuniu apenas uma vez ao longo dos 17 anos que separaram o final da atração televisiva, há exatamente uma década, e o especial "Friends: the reunion", lançado em 2021.

"Fizemos um jantar com os seis apenas uma vez desde que o programa terminou", contou Kudrow, em participação no podcast "Dinner's on me", apresentado por Jesse Tyler Ferguson.

A atriz destacou que, apesar do longo intervalo, o reencontro no programa especial lançado há três anos foi como voltar no tempo.



"Quando finalmente nos reunimos, parecia que não tínhamos perdido o ritmo", disse, referindo-se aos colegas Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

"Aquela relação entre seis pessoas exigiu trabalho, e nós fizemos isso acontecer", continuou Kudrow, explicando que os atores "trabalharam duro para serem amigos" fora das telas. O que foi, então, necessário para manter a amizade? "Conversar de verdade sobre as coisas", respondeu Kudrow. "Se alguém dizia ou fazia algo, não deixávamos isso crescer. Era sempre algo como: 'Posso falar com você?'", prosseguiu a atriz.

Para que não misturassem problemas do trabalho com a amizade, os atores combinaram de falar tudo na lata uns para os outros. Sem rodeios. A atriz contou que, à época, esse "estilo de comunicação direta" era uma novidade para ela, mas que aprendeu muito com os colegas de elenco. "Tive que aprender a dizer: 'Posso falar com você sobre algo?', porque eu nem sabia que isso era permitido", revelou. "Mas vi isso sendo muito bem exemplificado por Courteney, Jennifer e Matt. Comunicação respeitosa", disse.

Friends celebrou seu 30º aniversário em setembro de 2024, e muitos membros do elenco e da equipe técnica aproveitaram o marco para homenagear Matthew Perry, que faleceu menos de um ano antes, em 28 de outubro de 2023, devido aos efeitos agudos de cetamina. Kudrow disse que começou a rever a série pela primeira vez após a morte de Perry.

"Matthew era simplesmente tão engraçado", disse a atriz. "Tinha uma reverência absoluta por ele... E pensei: 'Preciso assistir de novo a todos os episódios'", afirmou ela.

A criadora Marta Kauffman declarou, em uma entrevista em setembro, que o luto por Perry tornou o 30º aniversário "um pouco difícil", mas acrescentou: "Duas coisas vêm à mente sobre como celebrá-lo: uma delas é doar para centros de tratamento contra drogas — vamos lutar contra a doença. E a segunda é assistir a 'Friends' e lembrar dele não como alguém que morreu dessa forma, mas como um homem muitíssimo engraçado que trouxe alegria a todos".

Veja também

NETFLIX Bryan Johnson: milionário americano que quer 'voltar aos 18 anos' terá documentáriO