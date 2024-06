A- A+

MÚSICA Ludmilla e Iza lançam clipe de "Morrer de Viver" nesta terça-feira (25); confira o horário Música faz parte do quatro volume do projeto "Lud Session"

Ludmilla e Iza lançam nesta terça-feira (25), às 21h, o videoclipe de “Morrer de Viver”. A música integra o quarto volume do projeto “Lud Session”, de Ludmilla.

É hojee! muito ansiosa pra mostrar esse Session pra vocês! @IzaReal pic.twitter.com/JMAe2vrFNo — LUDMILLA (@Ludmilla) June 25, 2024

Um trecho do clipe, que estará disponível nos canais oficiais de Ludmilla na internet, foi revelado durante o programa “Mais Você”, da TV Globo.



No vídeo, as cantoras aparecem sentadas e Iza está com a barriga de grávida à mostra. Ela espera Nala, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

O “Lud Session” foi criado em 2021. Nas três edições anteriores, o projeto musical promoveu encontros de Ludmilla com nomes como Xamã, Luísa Sonza e Gloria Groove.

Veja também

cênicas Conservatório Pernambucano de Música realiza espetáculo junino nesta terça (25) e quarta (26)