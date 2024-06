Lulu Santos reaparece após se recuperar de ''combo de doenças''

A- A+

Lulu Santos passou por um momento conturbado após ser diagnosticado com gripe, gastroenterite e dengue, quase que simultaneamente. Recuperado, o cantor reapareceu nas redes sociais, na última quarta-feira, 19, em um vídeo em que conta como foi esse período e agradece ao carinho dos fãs.

"Estou aqui hoje exclusivamente para agradecer pela quantidade de mensagens de carinho, de conforto e de melhoras que eu recebi, por ocasião desse combo de doenças que eu tive. Foi estranho, foi duro, mas teria sido muito mais difícil sem esse carinho, sem essa vibração positiva, sem esse querer estar junto e bem", declarou.

Na legenda, ele ainda completou escrevendo: "Obrigado pelo carinho, pessoal! Estamos de volta!"

Os fãs do artista rapidamente passaram a comentar no post, mandando mensagens positivas para o artista: "Graças a Deus que você está bem! Viva nosso rei", disse um. "Feliz pela sua recuperação", escreveu outro. "Que maravilhoso você estar bem!", falou um terceiro.

Internação

No dia 8 de junho, Lulu Santos foi internado na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com Influenza A e gastroenterite. Por conta disso, ele chegou a cancelar dois shows, um no Festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP) e outro no Festival Salve o Sul, que aconteceu em São Paulo

O cantor recebeu alta dois dias depois, mas foi surpreendido ao ser diagnosticado com dengue. Pela segunda vez, ele desmarcou seus compromissos, remarcando shows que tinha em Sorocaba e Campinas para o mês de outubro.

Em meio aos problemas de saúde, Lulu assumiu que não havia se vacinado contra a gripe e fez um alerta para seus seguidores: "Quando pensei 'ah, acho que devia ter vacinado', três dias depois contraí essa doença, que já dura sete dias e os últimos três [dias] passei internado. Não desejo isso a ninguém. Então, não façam como eu. Vão ao seu posto de vacinação e tomem as vacinas. Tomem todas as vacinas. Elas salvaram a humanidade".

