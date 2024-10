Madonna lamenta morte de irmão mais novo e presta homenagem: "A pessoa mais próxima de mim"

A- A+

Madonna está de luto pela perda do irmão mais novo. O designer, coreógrafo e dançarino Christopher Ciccone morreu, aos 63 anos, na última sexta-feira (4), de acordo com um comunicado divulgado à imprensa pela família.

A superstar prestou uma homenagem a Ciccone, por meio de uma publicação no Instagram, neste domingo (6), chamando-o de "a pessoa mais próxima de mim por tanto tempo".

O vínculo entre os dois, como escreveu ela, "nasceu da compreensão de que éramos diferentes e que a sociedade nos daria um tempo difícil por não seguirmos o status quo".

A cantora de "Vogue" lembrou como a arte da dança simbolicamente "salvou" tanto ela quanto Ciccone — para ela, a dança, mais do que a música, foi "a supercola que nos manteve juntos" e a razão pela qual ambos se mudaram para Nova York no início de sua carreira.

"Meu irmão estava bem ao meu lado", continuou ela. "Nós alcançamos as maiores alturas juntos. E nos afundamos nos piores momentos. De alguma forma, sempre nos reencontramos e dávamos as mãos, continuávamos dançando", acrescentou, no mesmo post no Instagram.

Ciccone foi consultor criativo de Madonna quando sua carreira explodiu, atuando como diretor artístico da turnê mundial "Blond ambition", de 1990, que foi registrada no documentário musical "Na cama com Madonna" (1991).

Ele também coreografou o videoclipe da música "Everybody" de 1982 e dirigiu o videoclipe de "Peace Train", de Dolly Parton, em 1997. Em 2008, Ciccone lançou sua autobiografia intitulada "A vida com minha irmã Madonna" (publicada no Brasil pela editora Planeta), título em que detalha a relação familiar turbulenta que ambos tiveram em certos momentos.

Mais tarde, Ciccone trabalhou como designer de interiores e designer de calçados.

"Os últimos anos não foram fáceis", escreveu Madonna. "Não nos falamos por um tempo, mas quando meu irmão ficou doente, nos reencontramos", ponderou. De acordo com o comunicado da família, Ciccone morreu "cercado de amor" após uma batalha contra o câncer.

"Estou feliz que ele não esteja mais sofrendo. Nunca haverá alguém como ele. Sei que ele está dançando em algum lugar", destacou Madonna.

Ciccone deixa seu pai Silvio Ciccone, seus irmãos, sobrinhas, sobrinhos, primos e seu marido Ray Thacker.

