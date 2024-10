Morre Christopher Ciccone, irmão mais novo de Madonna, aos 63 anos

A- A+

O irmão mais novo de Madonna, Christopher Ciccone, morreu nesta sexta-feira, aos 63 anos, vítima de um câncer. A informação foi revelada pelo site TMZ neste domingo. Esta é a segunda perda familiar da diva pop em poucas semanas.

Segundo o site TMZ, Madonna já havia perdido a madrasta, Joan Ciccone, no mês passado, após uma batalha contra um câncer agressivo.

Christopher foi figura marcante no início da carreira de Madonna, quando chegou a fazer parte do grupo de dançarinos de apoio da cantora. Anos depois, se tornou designer de desfiles e figurinista da irmã, além de ter dirigido turnês e videoclipes da estrela.

Irmão mais velho morreu em 2023

Em fevereiro de 2023, Madonna também perdeu o irmão mais velho, Anthony Ciccone. A causa da morte não foi revelada.

“Anthony era um personagem complexo, e Deus sabe, nós nos estranhamos em alguns momentos, como verdadeiros irmãos fazem. Mas eu o amava e o entendia melhor do que às vezes ele estava disposto a deixar transparecer. Adeus, então, irmão Anthony”, escreveu o cunhado da diva pop, que anunciou a morte, acrescentando que enquanto “os problemas desaparecem, a família permanece”.

Anthony mantinha uma relação conturbada com a família. Durante muitos anos, lutou contra o alcoolismo e chegou viver em situação de rua, em Michigan, onde Madonna cresceu. Em dezembro de 2017, o jornal Daily Mail informou que Anthony havia concluído um tratamento em uma clínica de reabilitação e que havia retornado para casa.

Anos antes, em 2011, o irmão de Madonna declarou ao mesmo veículo que a cantora e o resto da família não se importava com ele. “Eu sou um zero aos olhos deles – uma não-pessoa. Eu sou uma vergonha. Se eu morresse congelado, minha família provavelmente não saberia ou não se importaria com isso por seis meses”, afirmou, na mesma entrevista em que disse que seu pai "ficaria muito feliz" se morresse de hipotermia e que ele e a estrela do pop “nunca se amaram”.

Apesar das declarações, a cantora contou que ajudou o irmão financeiramente ao longo dos anos e que fez esforços para se reaproximar dele.

