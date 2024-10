A- A+

Morreu, na manhã desta sexta-feira (4), aos 88 anos, o ator Emiliano Queiroz. Rosto conhecido do grande público, o artista integrou o elenco de "Ilusões perdidas" (1965), a primeira novela da TV Globo. Na emissora, realizou diversos trabalhos em diferentes produções, incluindo os folhetins "O bem-amado" (1973) — em que interpretou o famoso personagem Dirceu Borboleta — e, mais recentemente, "Senhora do destino" (2004) e "Éramos seis" (2020), além de "Alma gêmea" (2005), que atualmente é reprisada pelo canal no "Vale a pena ver de novo".

Com profícua carreira no teatro — ele esteve na primeira montagem de "O pagador de promessas", de Dias Gomes, no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em 1960, e interpretou Geni na primeira montagem de "Ópera do malandro", de Chico Buarque e Ruy Guerra, em 1978 —, o artista estava internado, há dez dias, na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar problemas no coração.

A causa da morte foi uma parada cardíaca.

