Luto Morre Sammy Basso, pessoa com envelhecimento prematuro mais longeva do mundo, aos 28 anos Expectativa de vida dos portadores da doença é de cerca de 13 anos

Sammy Basso, um italiano que sofria de progéria ou síndrome de Hutchinson-Gilford, a doença do envelhecimento prematuro, morreu aos 28 anos. No domingo, diversas figuras públicas lamentaram a sua morte e celebraram a coragem com que enfrentou a doença.

Segundo a mídia italiana, Basso era a pessoa mais velha do mundo com essa doença, cuja expectativa de vida ao nascer é de cerca de 13 anos.

Basso faleceu na noite de sábado, após passar mal enquanto jantava com amigos em um restaurante, segundo os meios de comunicação.

"Sammy Basso foi um exemplo extraordinário de coragem, fé e espírito positivo. Ele enfrentou cada desafio com um sorriso, demonstrando que a força da alma pode superar todos os obstáculos", escreveu a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no X.

"Seu compromisso com a pesquisa sobre a progéria e sua capacidade de inspirar os outros continuarão sendo um exemplo a ser seguido para sempre", acrescentou.

Nascido em 1º de dezembro de 1995, no norte da Itália, Basso estudou na Universidade de Pádua e, em 2021, se especializou em biologia molecular com uma tese que buscava esclarecer a relação entre inflamação e progéria, de acordo com o jornal La Repubblica.

Basso era ativo nas redes sociais e contava com mais de 70.000 seguidores no Instagram.

