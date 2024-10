Sintomas, risco, letalidade: o que você deve que saber sobre o surto da doença do vírus Marburg?

A- A+

Ruanda está no meio de um surto da doença do vírus de Marburg, uma febre hemorrágica com alta taxa de mortalidade que matou 11 pessoas este ano. A doença foi encontrada em vários países africanos nas últimas décadas, mas nunca em Ruanda, no centro-leste da África. Foi detectada pela primeira vez no final de setembro e, desde então, 36 casos foram relatados, de acordo com o ministério da saúde de Ruanda.

Esta semana, as autoridades na Alemanha fecharam parte da estação central de trem de Hamburgo depois que um estudante de medicina e seu companheiro relataram que estavam se sentindo mal. O estudante de medicina teve contato com um paciente infectado enquanto estava em Ruanda. As duas pessoas na Alemanha testaram negativo para Marburg, anunciaram as autoridades esta semana, enfatizando que não havia risco ao público em geral.

Aqui está o que sabemos sobre a doença.

O que é a doença do vírus de Marburg?

Marburg foi detectado pela primeira vez em 1967, quando surtos de febre hemorrágica ocorreram simultaneamente em laboratórios nas cidades alemãs de Marburg e Frankfurt e em Belgrado, no que hoje é a Sérvia. Os casos foram ligados a macacos verdes africanos que foram importados de Uganda. Outros casos foram encontrados mais tarde em Angola, República Democrática do Congo, Gana, Quênia, África do Sul e Uganda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

A doença é clinicamente semelhante ao Ébola na sua propagação, sintomas e progressão, apesar de que seja causada por um vírus diferente, de acordo com a OMS.

Embora o Marburg não tenha se espalhado amplamente, ele tem sido mortal, com taxas de letalidade variando de 24% a 88%, dependendo da cepa contraída e do manejo dos casos. De acordo com a OMS, as taxas de letalidade do Ebola são quase as mesmas.

Não há vacinas ou tratamentos antivirais para a doença, disseram especialistas médicos, mas hidratar os pacientes e tratar seus sintomas pode aumentar suas chances de sobrevivência.

Quais são os sintomas da doença do vírus de Marburg?

Marburg pode causar febre hemorrágica viral grave, que interfere na capacidade de coagulação do sangue. O período de incubação varia de 2 a 21 dias, e os sintomas começam abruptamente com febre alta, dor de cabeça intensa e mal-estar grave, de acordo com a OMS.

Outros sintomas podem incluir dores musculares, diarreia, náusea, letargia e sangramento por vômito, fezes ou de outras partes do corpo.

Marburg não é contagioso durante o período de incubação, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Pacientes gravemente doentes geralmente morrem oito ou nove dias após o início dos sintomas, de acordo com a OMS.

“A mortalidade é muito alta e ão há Marburg assintomático”, disse John Amuasi, que lidera o grupo de pesquisa global de saúde e doenças infecciosas no Kumasi Center for Collaborative Research in Tropical Medicine em Kumasi, Gana.

Os pacientes podem confirmar se têm Marburg por meio de testes de anticorpos, antígenos e reação em cadeia da polimerase, disseram organizações de saúde.

O que está acontecendo em Ruanda?

Autoridades de saúde em Ruanda declararam um surto em 27 de setembro. De acordo com a última atualização do governo, 36 casos foram confirmados por autoridades de saúde, que primeiro detectaram a doença entre pacientes em unidades de saúde. 11 pessoas morreram.

A fonte do vírus ainda não está clara, e os pacientes infectados foram isolados para evitar a disseminação da doença. Casos já foram detectados em vários distritos do país, de acordo com o CDC.

O ministro da saúde do país anunciou planos para ensaios clínicos e vacinas e tratamentos experimentais nas próximas semanas.

“Isso faz parte dos nossos esforços para ajudar as pessoas a se recuperarem rapidamente, utilizando vacinas e medicamentos desenvolvidos especificamente para combater esse surto, atualmente na fase final de pesquisa”, disse o ministro de Saúde de Ruanda, Sabin Nsanzimana.

Embora casos tenham sido relatados fora de Kigali, capital de Ruanda, a OMS alertou que a presença de Marburg na capital aumenta o risco da doença se espalhar para outros países, devido ao aeroporto internacional localizado ali.

As duas pessoas que foram testadas para a doença em Hamburgo, no norte da Alemanha, incluíam um estudante de medicina de 26 anos que teve contato com um paciente como parte de seus estudos, mas estava adequadamente protegido, de acordo com as autoridades alemãs.

Ele e seu companheiro receberam testes de reação em cadeia da polimerase, ou PCR, que deram negativo. Autoridades de saúde disseram que o companheiro tinha sintomas leves de outra doença. O estudante de medicina deveria ser isolado por 21 dias, o período de incubação da doença do vírus de Marburg, como precaução, disseram.

Como o surto se compara aos anteriores?

O surto em Ruanda está em estágios iniciais, embora com 36 casos já pareça significativo.

Em 2023, a OMS relatou 17 casos confirmados e 23 prováveis na Guiné Equatorial, com 12 dos casos confirmados e todos os casos prováveis relatados como mortes. Seis mortes foram relatadas na Tanzânia em 2023, com nove casos confirmados, ainda de acordo com a organização. Em 2022, as autoridades de saúde de Gana declararam um surto depois que três pessoas foram infectadas com Marburg e duas delas morreram. Em 2021, houve um caso na Guiné, que resultou em morte, e três das quatro pessoas que tiveram a doença em Uganda em 2017 também morreram, de acordo com o CDC

Mais de 200 pessoas morreram em um surto em Angola entre 2004 e 2005 e mais de 100 morreram da doença na República Democrática do Congo entre 1998 e 2000, de acordo com o CDC. Outros surtos de Marburg não envolveram tantos casos.

O risco é baixo nos Estados Unidos

Na quinta-feira, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA estavam aconselhando viajantes para Ruanda a “praticar precauções reforçadas”, ou o que é conhecido como Nível 2 nos avisos de viagem que emite para destinos internacionais. (O Nível 3 aconselha as pessoas a reconsiderar viagens não essenciais, e o Nível 4 recomenda evitar todas as viagens).

Precauções aprimoradas incluem evitar cuidados médicos não urgentes nas áreas do surto, explica o CDC, e não fazer contato com fluidos corporais. As pessoas também devem evitar áreas onde pode haver morcegos, como cavernas, e ficar longe de curandeiros tradicionais, diz a agência.

O CDC disse na quinta-feira que o risco para a população em geral nos Estados Unidos continuava baixo. “Até o momento, nenhum caso de doença do vírus Marburg relacionado a este surto foi relatado nos Estados Unidos”, disse o CDC em uma declaração.

A agência estava monitorando a situação em Ruanda, onde mantém um escritório desde 2002, e estava enviando especialistas para ajudar na investigação e na resposta ao surto, disse o comunicado.

