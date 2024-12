A- A+

Virou meme Maisa dá óculos Prada e recebe pedras no amigo secreto do Fantástico e reação diverte internet Famosos trocaram presentes na brincadeira de fim de ano promovida pelo programa exibido neste domingo (22)





O já tradicional amigo secreto do "Fantástico", exibido neste domingo (22) deu o que falar. O quadro que já teve momentos iconicos como a participação de Marília Mendonça e Neymar presenteando Paolla Oliveira com brincos de diamantes, divertiu os fãs com a reação da apresentadora Maisa.



A artista presenteou o ator Juan Paiva com um óculos de sol da grife de luxo Prada e recebeu, do nadador paraolímpico Gabriel Araújo, mais conhecido como Gabrielzinho, pedras decorativas. "Gente, é uma caixa pesada", disse ela ao receber o embrulho.



"Nossa, gente, pedrinhas pra proteção e boa sorte", exclamou Maisa ao abrir o presente. "Vou colocar na minha casa, Eu me mudei esse ano e ainda não tenho essas coisas em casa", comentou Maísa.

A edição deste ano do amigo secreto do antástico reuniu personalidades da mídia, atletas e figuras que marcaram o ano, como a professora Patrícia Martins, protagonista do meme "Que show da Xuxa é esse!?" e até a ministra do STF, Cármem Lúcia.



A reação divertiu internautas, que produziram uma enxurrada de memes com a cena.





