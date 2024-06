A- A+

RESTAURAÇÃO MAM do Rio passará por reformas para sediar Cúpula do G20 e ficará fechado até novembro Prefeitura fará revisão geral dos sistemas elétrico, hidráulico e dos elevadores e obras no entorno do museu

Um dos palcos da Cúpula do G20, encontro das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e a União Africana, nos dias 18 e 19 de novembro, o Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio ficará fechado ao público para obras de reforma e restauro.

Em comunicado, a direção do museu informou que as obras, feitas pela prefeitura, vão incluir a revisão geral dos sistemas elétrico, hidráulico e dos elevadores, bem como o tratamento e limpeza das fachadas. O entorno da instituição, no Parque do Flamengo, também passará por melhorias, como a impermeabilização e de recuperação dos jardins idealizados por Burle Marx, incluindo o restauro das pedras portuguesas e calçadas, nova sinalização e monitoramento por câmeras conectadas ao Centro de Operações.

"O MAM Rio se sente honrado por ter sido convidado pela Prefeitura para sediar o G20. Além de ser uma instituição que reflete a alma e história da cultura brasileira, o museu é uma casa natural para grandes eventos, como já demonstrou ao longo de sua história. Sediar o G20 é prova da relevância das instituições culturais, e sua responsabilidade para a construção de pensamento e propostas relativas aos assuntos mais urgentes que afetam a humanidade", destacou o diretor executivo da instituição, Paulo Vieira, no comunicado.

A direção do museu informou que, durante a reforma a programação do museu continuará nas plataformas on-line e algumas atividades presenciais, como programas de residência e projetos colaborativos com instituições na cidade. A Cinemateca seguirá com sua programação no auditório do museu até o fim de agosto e, entre setembro e novembro, as sessões passarão para ocais externos, ainda a serem definidos.

