cine pe Abertura do 28º Cine PE, no Teatro do Parque, terá Caio Blat, Eduardo Sterblitch e Luís Miranda Além dos trio, também estão confirmados na noite o diretor Guel Arraes e o ator Rodrigo Lombardi, representando o filme "Grande Sertão"

Mais três nomes de peso foram confirmados na programação do 28º Cine PE. Eduardo Sterblitch, Caio Blat e Luís Miranda vêm ao Recife para a abertura do festival, que está marcada para esta quinta-feira (6), no Teatro do Parque.

O trio de atores faz parte do elenco do filme “Grande Sertão”, que terá sua estreia na Mostra Hors Concours. Além deles, já haviam confirmado presença no filme o pernambucano Guel Arraes, diretor do longa-metragem, e o ator Rodrigo Lombardi.

A produção adapta para as telas o clássico literário “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa. Na trama, o universo da violência dos jagunços do Sertão é transposto para o território dos bandidos da periferia urbana, em uma época indeterminada.

Também na noite de abertura do festival, o Teatro do Parque recebe a atriz e cantora Tânia Alves, grande homenageada desta edição. O Cine PE segue até o dia 11 de junho, com sessões gratuitas, sempre às 19h. Os ingressos serão disponibilizados na bilheteria do teatro, duas horas antes da sessão. Cada interessado pode retirar apenas uma pulseira.

