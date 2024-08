A- A+

cultura Peça "Mandarú no Reino de Ororubá" chega ao Teatro Barreto Júnior, no Recife, neste fim de semana O espetáculo conta a luta e resistência do Povo Xukuru do Ororubá contra os invasores de suas terras desde a chegada dos portugueses, no ano de 1654

A peça "Mandarú no Reino de Ororubá" chega ao Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, neste fim de semana. Serão duas apresentações gratuitas: uma no sábado (31) e outra no domingo (1°).

O espetáculo conta a luta e resistência do Povo Xukuru do Ororubá contra os invasores de suas terras desde a chegada dos portugueses, no ano de 1654.

O objetivo é oferecer aos espectadores uma experiência única para vivenciar a cultura, tradição, luta e resistência dos povos originários.



Conheça a história

A peça se desenrola mostrando a trajetória de luta e entrega de vida do guerreiro MANDARÚ (Xikão Xukuru). O cacique do Povo Xukuru, reiniciou em 1986 o processo de luta, e promoveu importantes debates entre lideranças dentro e fora da cidade.

Em 1998, ele foi morto durante uma emboscada na cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

O assassinato de Xikão mudou a história do Povo Xukuru, que luta contra a tentativa de latifundiários calarem aquele povo e também de tentar impedir a demarcação dos seus territórios. O coletivo fez questão de adaptar a história para o teatro e apresenta-lo de forma lúdica, mas com todos os pontos importantes.

A direção artística é de Karol Mandarú, jovem indígena e ativista das pautas sociais.

Teatro MANDARÚ

Formado por jovens indígenas do Território Xukuru, o Encantamento Teatral MANDARÚ é referência em todo o País e já foi premiado por duas vezes no Prêmio de Culturas Indígenas nas edições de 2009 e 2010 na cidade de São Paulo.

O projeto tem apoio do Ministério da Cultura, via Programa Funarte Retomada Teatro 2023, da Fundação Nacional Das Artes.

“O teatro Mandaru tem um papel fundamental para o Povo Xukuru do Ororubá, pois possibilita que sejam materializadas na cena as histórias de luta e resistência de um povo forte e guerreiro, assim como os aspectos culturais e relacionais, unindo tradição e contemporaneidade, ritos e rituais, o sagrado e o profano, numa simbiose mutualística”, destacou o diretor-geral do projeto de circulação, Iago Josef.

Serviço

Mandarú no Reino de Ororubá

Teatro Barreto Júnior – Recife/PE

R. Est. Jeremias Bastos - Pina, Recife - PE, 51011-040 – Telefone: (81) 3302-5914

Dias 31/08 e 1º de setembro de 2024 – 20h

Os ingressos são limitados e podem ser retirados através do site ou aplicativo do Sympla.

