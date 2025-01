''Mania de Você'': Ângelo Antônio exalta viradas e surpresas do texto de João Emanuel Carneiro

A- A+

A fala calma e o brilho no olhar de Ângelo Antônio evidenciam o tom plácido com que ele enxerga a carreira de ator. Aos 60 anos, Ângelo se mostra satisfeito com a trajetória que construiu, mas sabe que ainda há muito o que fazer. Sem pressa, no entanto. ''Tenho feito apenas o que quero e tentando passear pelo cinema e teatro, sem parar de fazer bons projetos na televisão'', conta o intérprete do Nahum de ''Mania de Você''.



Ator dos mais disputados do casting da Globo, o desejo de trabalhar na trama de João Emanuel Carneiro surgiu a partir da boa experiência de atuar em ''Todas as Flores'', novela assinada por Carneiro para o Globoplay, em 2022. ''Os folhetins que o João cria mexem muito com o elenco. Cada novo bloco de capítulos pode mudar toda a dinâmica do jogo. Gosto dessa mente criativa e do quanto ele valoriza a ousadia'', ressalta.



Pai adotivo do alucinado Mavi e ex-marido na pérfida Mércia, papéis de Chay Suede e Adriana Esteves, Nahum é um homem de boa índole, que assumiu a paternidade do filho da vilã quando ela abandonou a criança. Ciente das armações de Mércia no passado, ele tentou a todo custo manter Mavi distante da mãe. O trabalho, entretanto, foi em vão. ''No início da novela, Nahum trabalhava como porteiro e levava uma vida pacata e feliz. A vida dele foi atingida pela ambição do próprio filho. Ele tenta se encaixar nessa nova realidade do Mavi, mas não consegue. Nisso, a relação de amor e cumplicidade entre os dois vai se deteriorando'', explica.



A situação fica ainda mais complicada quando Nahum descobre todos os podres de Mavi. Apesar de se recusar a ser cúmplice dos crimes, ele também não tem coragem de denunciar o próprio filho. ''Inicialmente, meu personagem até se ilude com o mundo de luxo que o filho consegue proporcionar, mas logo cai na real e enxerga que aquele universo não é para ele'', destaca.



Com as mudanças provocadas pela baixa repercussão da história, a trama de Nahum acabou por se tornar um pouco mais secundária, ainda mais depois da saída de Ana Beatriz Nogueira, seu par romântico e intérprete da sensitiva Moema, que se afastou para cuidar da saúde. Mesmo com esses acontecimentos inesperados, Ângelo minimiza a questão e se coloca a serviço da obra. ''Tenho os pés no chão para lidar com personagens principais e secundários da mesma forma. Nunca tive essas vaidades, não seria agora'', ressalta.



Mineiro da pequena cidade de Curvelo, Ângelo teve sua primeira experiência com a atuação em meados dos anos 1980. Após estudar no Centro de Pesquisa Teatral, de Antunes Filho, entrou para a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Sob a influência de diretores conceituais como Gabriel Villela e Ulysses Cruz, passou os primeiros anos de sua carreira mergulhado no teatro alternativo paulistano. Até ser descoberto pela tevê em ''Pantanal'', de 1990, exibida pela extinta Manchete. ''Acho que estrear nessa produção fez toda diferença na forma como conduzi minha carreira e no encantamento que eu tenho com a tevê até hoje'', celebra.



Entre idas e vindas, fixou-se na Globo, onde obteve sucesso popular na pele do romântico Beija-Flor, de ''O Dono do Mundo'', e outros personagens de destaque em tramas como ''O Cravo e a Rosa'' e ''Alma Gêmea''. ''Já trabalhei com os mais diversos núcleos de autores e diretores. Adoro rever os amigos de sempre, mas também gosto de trabalhar com equipes novas e diferentes'', defende.

''Mania de Você'' – Globo – de segunda a sexta, às 21h.

