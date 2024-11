A- A+

cultura Margareth Menezes, ministra da Cultura, faz pronunciamento em rede nacional nesta segunda (4) O pronunciamento ocorre na véspera do Dia Nacional da Cultura, celebrado dia 5 de novembro

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, fará um pronunciamento oficial nesta segunda (4), às 20h30, que será transmitido em rede nacional.

Em seu pronunciamento, Margareth irá prestar contas do trabalho realizado durante sua gestão à frente da Pasta, recriada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Margareth está há quase dois anos no comando do Ministério da Cultura.

O pronunciamento acontece na véspera do Dia Nacional da Cultura (5 de novembro), data que foi escolhida em homenagem ao baiano Rui Barbosa, que foi jurista, jornalista, político, diplomata, ensaísta e orador.

Veja também

homenagem Preto Zezé recebe título de cidadão honorário do Rio de Janeiro