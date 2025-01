A- A+

TELEVISÃO Maria Flor retorna às novelas em ''Garota do Momento'' após oito anos A gravidez do primeiro filho fez com que a atriz não pudesse seguir no ''Um Lugar ao Sol'', durante a pandemia

Maria Flor era um nome constante nas escalações das novelas no início dos anos 2000. Mas desde 2016 a atriz estava de folga dos folhetins, antes de voltar ao ar em ''Garota do Momento''. A atriz, que esteve no elenco de ''A Lei do Amor'', quase retornou ao vídeo em ''Um Lugar ao Sol''. Foi a gravidez do primeiro filho, Vicente, que alterou os planos.



''Estava com saudade de fazer novela. É um formato que conheço há bastante tempo. Em 'Um Lugar ao Sol', por conta da pandemia, não pude seguir no elenco. Gravei cerca de 50 capítulos, mas fiquei grávida. Por lei, grávidas não podiam trabalhar presencialmente naquela época. Foi difícil, mas tive um bebê. Outros projetos aconteceram'', relembra a atriz de 41 anos.



Na história de Alessandra Poggi, Maria Flor também coloca sua maternidade em prática. Mãe de Edu e Guto, interpretados por Caio Manhente e Pedro Goifman, ela vive a sonhadora Anita, que é casada com Nelson, papel de Felipe Abib, um sujeito machista e autoritário. Longe do marido, Anita se mostra uma mulher alegre, otimista, de bem com a vida. Faz de tudo para manter a família unida e feliz.



''A Anita é uma dona de casa típica dos anos 1950. Ela não trabalha, cuida da casa e é feliz com a família que tem. Tem orgulho dos filhos e leva o casamento da forma que acredita. Anita é uma sonhadora, tem esperança e amor pela vida. Está tentando fazer daquele copo meio vazio um copo meio cheio. Não vou dar spoiler, mas ao longo do tempo vai realizar os sonhos dela. Ela vai ser a pioneira em ensinar receitas na televisão'', antecipa a atriz, que se mantém longe da cozinha na vida real. ''Não tenho os talentos culinários da minha personagem'', completa.

Há quase seis meses envolvida com o projeto das seis, Maria Flor tem se pautado bastante pelo texto da autora. Ela, no entanto, também buscou referências no audiovisual, como o filme ''A Rosa Púrpura do Cairo'' e a série ''Maravilhosa Sra. Maisel'', do Prime Vídeo. ''Em 'A Rosa Púrpura do Cairo', eu vejo muito da ingenuidade da Anita. Acho que a série também foi uma referência maravilhosa porque tinha tudo a ver com a época. Acho que a comicidade da personagem também era bem parecida com a persona da Anita'', aponta.



Na tevê desde 2003, quando participou de ''Malhação'', Maria Flor fez parte do elenco de novelas como ''Cabocla'', ''Belíssima'' e ''Eterna Magia'', mas ganhou maior projeção ao protagonizar a série ''Aline'', que foi ao ar entre 2009 e 2011. Ela, no entanto, pouco atuou na comédia após o projeto.



''É muito legal poder voltar ao humor, né? Fiz ‘Aline’, mas depois não tive muitas oportunidades. As pessoas falam muito de ‘Aline’ comigo até hoje. E a Anita traz o humor, mas há um drama dentro daquele casamento. Muito gostoso fazer uma personagem assim'', defende.

''Garota do Momento'' – De segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

O avesso da lente

Antes de retornar às novelas, Maria Flor ocupou um lugar diferente no set de gravação. Ela exercitou sua porção diretora à frente dos trabalhos da série ''No Ano Que Vem'', do Canal Brasil e que está disponível no Globoplay.



Estrelada por Julia Lemmertz e Jeniffer Dias, a produção aborda diversos temas do universo feminino como etarismo, sororidade, crises conjugais, relacionamentos modernos e maternidade, todos sob a perspectiva da mulher. ''Foi um trabalho maravilhoso, mas foi muito trabalho. Direção exige que você esteja no set o tempo todo'', explica.



Atualmente, em ''Garota do Momento'', Maria Flor tem curtido apenas exercitar seu lado atriz em cena, sendo conduzida pela direção de Natália Grimberg. ''A gente grava muito. E, de acordo com o avanço da obra, o ritmo vai ficando mais pegado. Mas ser só atriz tem suas vantagens. Dirigir tem um outro movimento de trabalho'', ressalta.

