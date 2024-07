A- A+

SHOW Maria Gadú apresenta show "Quem Sabe Isso quer Dizer Amor" no Teatro RioMar Com repertório baseado no seu quarto álbum de estúdio, Maria Gadú cantará músicas de Caetano Veloso, Rita Lee, Zé Ramalho, Marisa Monte e muitos outros

Parece que foi ontem. Há 15 anos, a música “Shimbalaiê” grudava na mente de 10 entre 10 brasileiros, tocando em rádios, programas de tevê, na internet. Pouco antes da canção explodir nacionalmente, há 20 anos, a autora da composição, a paulistana Maria Gadú dava seus primeiros passos na música.

Por meio de sua trajetória, carinhosamente abraçada pela MPB – através de nomes como Caetano Veloso, por exemplo – Gadú, foi transitando e consolidando seu espaço nesse “disputado” território, chegando ao seu quarto álbum de estúdio, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, que traz canções emblemáticas que fizeram a cabeça da artista.

E é com o show baseado nesse disco que Maria Gadú volta ao Recife para única apresentação, neste sábado (20), às 21h, no Teatro RioMar, na zona sul da Capital pernambucana.

Disco e Show

O álbum “Quem sabe isso quer dizer amor” traz 12 faixas, todas produzidas por Maria Gadú, que canta e toca todos os instrumentos. O repertório é calcado em canções que marcaram a vida da artista.

“Reverência à arte, à solidão, às novas experiências, ao novo, ao velho, ao eterno. Nesse projeto, homenageio, me arriscando em novas falanges da musicalidade, artistas que acompanham minha alma há muitos anos”, conta Gadú.

Para o show, ela traz as canções que compõem o álbum, além de alguns de seus sucessos. Gadú canta Caetano Veloso (“Este Amor”), Gonzaguinha (“Lindo Lago do Amor”), Marisa Monte (“Abololô”), Rita Lee (“Coisas da Vida”), Renato Russo (“Faroeste Caboclo”), Zé Ramalho (“Admirável Gado Novo”), Paulinho Moska (“Um Móbile no Furacão”), Beto Guedes e Ronaldo Bastos (“O Sal da Terra”) e Lô Borges e Márcio Borges, autores da faixa-título do disco.

“Me arrisquei a executar instrumentos que nunca havia tocado antes, em canções que me provocam e embalam meu coração. Uma reverência solitária a toda essa esfera”, continua a artista.

No rol das músicas estrangeiras gravadas por Gadú e que estarão no show, estão “Flying Without Wings” (Wayne Hector e Steve Mac), “A Me Ricordi il Mare” (Daniele Silvestri e Vincenzo Leuzzi) e “El Tiempo Está Después” (Fernando Cabrera).

Os sucessos de Gadú, “Shimbalaiê”, “Dona Cila” e “Bela Flor”, também estão no show.

Em palco, Gadú estará acompanhada de JayV (clarineta), Felipe Roseno (percuteria) e Duda Lima (baixo).

SERVIÇO

Maria Gadú em “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”

Quando: Sábado (20), às 21h30

Onde: Teatro RioMar/RioMar Shopping (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 120, à venda na bilheteria do teatro e no site uhuu.com

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

