Marido de Elton John revela ''regra'' para sucesso do casamento de 31 anos

Elton John e o marido David Furnish vivem um duradouro relacionamento e estão muito felizes. Aliás, os dois estabeleceram uma regra bem definida para que pudessem manter a boa convivência de casal.



O cantor de 77 anos, um dos artistas britânicos mais celebrados, e o cineasta, de 61, começaram a namorar em 1993 e se casaram oficialmente em 2014 — ou seja, uma relação de mais de 30 anos.

A norma da vida de casal, na verdade, é simples: em entrevista à revista People, David Furnish afirmou que ele e o amado não dormem enquanto estiverem brigados um com o outro. Antes, eles necessariamente precisam fazer as pazes para enfim poderem se deitar.

''Nunca vamos para a cama após uma discussão'', disse ele à publicação americana. ''Sempre nos certificamos de que, antes de nos deitarmos à noite, se houver algum tipo de estranhamentos no ar ou, (expressões como) 'Não estou falando com você. Você me irritou muito', não dormimos com isso''.

De acordo com a revista, o casal permanece acordado até de madrugada caso seja preciso para resolver as rusgas. Isso é uma norma para que sempre exista cumplicidade na vida do casal. ''Elton e eu nunca fomos desonestos um com o outro'', afirmou Furnish. ''Sempre falamos muito abertamente sobre nossos sentimentos e, quando enfrentamos desafios e coisas que precisamos superar, sempre conversamos''.

Assim, o casal construiu uma relação de 31 anos, desde quando começaram a namorar. Segundo Furnish, eles se conheceram em um jantar de um amigo em comum, em 1993, e começaram a se encontrar para que pudessem se conhecer melhor. Em 2005, eles oficializaram a união civil e nove anos depois, o casamento, após isto enfim foi legalizado pela lei britânica. Juntos, eles são pais de Zachary, de 13 anos, e Elijah, de 11.

