A- A+

CINEMA Marvel retira estreia de "Blade" do seu calendário de estreias, e data vai para "Predador: Badlands" Reboot do caçador de vampiros estrelado por Mahershala Ali tinha lançamento previsto para 7 de novembro de 2025

A Marvel retirou de seu calendário de lançamentos o reboot "Blade", com Mahershala Ali como o caçador de vampiros imortalizado no cinema por Wesley Snipes na franquia dos anos 1990.



Inicialmente previsto para 7 de novembro de 2025, "Blade" deixará para a data para a Disney lançar "Predator: Badlands", sexto filme da franquia do extraterrestre colecionador de ossadas.

Outras três datas (18/2/2028, 5/5/2028 e 10/11/2028) foram reservadas para lançamentos de projetos ainda sem título.



A decisão já era aguardada desde que Bob Iger, CEO da Disney, disse em maio que a Marvel lançará "no máximo" três filmes por ano. Dos quatro longas de super-heróis programados pela Disney para 2025 — "Capitão América: Admirável mundo novo”, "Thunderbolts" e "Quarteto Fantástico: Primeiros passos" — "Blade" é o único projeto cuja produção não havia iniciado.

Percalços pelo caminho

Não foi o primeiro percalço enfrentado pelo aguardado reboot do meio vampiro que caça outros bebedores de sangue. Em 2022, o então diretor Bassam Tariq informou, em um comunicado à imprensa, que havia desistido de comandar a produção, mas que continuaria como produtor executivo do filme.

Em junho, o seu substituto, o francês Yann Demange, também se desligou da produlção por conflitos criativos com Mahershala Ali.

Fora do MCU, Blade já ganhou três longas no cinema, entre 1998 e 2004, estrelados por Wesley Snipes. A nova produção do caçador de vampiros terá como protagonista Mahershala Ali, vencedor do Oscar de ator coadjuvante em 2017 ("Moonlight: Sob a luz do luar") e 2019 ("Green Book: O guia").

O ator foi confirmado no papel na San Diego Comic-Con de 2019 e, segundo fontes de Hollywood, já teria demonstrado sua frustração com os problemas que causaram os adiamentos do início do set.

Veja também

Diddy Caso Diddy: filhos do rapper se pronunciam sobre a prisão do pai