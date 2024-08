A- A+

TEATRO "Matilda - O Musical": espetáculo terá três sessões no Teatro Barreto Júnior Peça da L.A. Espaço Artístico e Cultural realiza apresentações neste sábado (3)

O espetáculo “Matilda - O Musical” entra em cartaz no Teatro Barreto Júnior, com três apresentações neste sábado (3), às 15h, 17h30 e 20h. O elenco é formado por artistas da L.A. Espaço Artístico e Cultural, que cantam ao vivo, dançam e interpretam.

A peça teatral é uma adaptação do livro “Matilda”, do escritor britânico Roald Dahl, que ganhou uma famosa versão cinematográfica em 1996, dirigida por Danny DeVito. Em 2010, a história foi transformada em musical da Broadway, que deu origem a um segundo filme, pela Netflix, em 2022.

Na trama, Matilda Wormwood é uma garotinha solitária e extraordinária, que usa a mente afiada e a imaginação fértil para mudar sua vida. Ela cresce em meio a pais grosseiros e ignorantes, que esquecem de matriculá-la na escola.



Após Matilda descobrir que possui habilidades psicocinéticas e uma série de estranhos eventos ocorrerem em casa, seus pais resolvem finalmente enviá-la à escola. O local é controlado com mão de ferro pela violenta diretora Agatha Trunchbull, mas a menina encontra ao lado da professora Honey um lugar de refúgio.

Um dos destaques do elenco da montagem pernambucana é Igor Valença, que participou do “The Voice Kids”. Ele interpreta o Sr. Wormood, pai de Matilda. Belinha Mendes, que participou do programa “Causinhos e Cantos”, da Rede Globo, será uma das intérpretes da protagonista.

Também integram o elenco nomes como Maria Clara Robles, Isadora Maranhão, Malu Paixão, Will Gonçalves, Betina Monteiro, Luciana Alves, Bruna Rh, Lipe Brandão, Larissa Azevedo e Paula Ribeiro.

Serviço:

“Matilda - O Musical”

Neste sábado (3), às 15h, 17h30 e 20h

No Teatro Barreto Júnior (R. Est. Jeremias Bastos, Pina)

Ingressos a partir de R$ 50, no Sympla



Veja também

SKATE Sabrina Sato mostra manobra de skate da filha de 5 anos: "Nossa futura fadinha"