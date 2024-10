A- A+

CINEMA ''Megalópolis''; entenda como foi o processo de Coppola durante 42 anos até o lançamento do filme Filme teve primeiro rascunho com 160 páginas e produção paralisada por conta do 11 de setembro

''Megalópolis'', novo filme de Francis Ford Coppola, estreia nesta quinta-feira (31) nos cinemas brasileiros. O projeto independente do diretor foi idealizado há 42 anos, apesar das recentes polêmicas, o longa-metragem conseguiu sair de um rascunho de roteiro, com 103 páginas, para as telonas.

Confira a linha do tempo de ''Megalópolis'':

1982

Francis Ford Coppola começa a trabalhar em ''Megalópolis'', gerando 160 páginas de anotações em dois meses, com a intenção de filmar o longa no Cinecittà Studios em Roma, Itália.

1984

O diretor escreve o primeiro rascunho do roteiro, com 103 páginas. Ele também começa a coletar o que serão milhares de recortes de jornais e revistas sobre assuntos e detalhes intrigantes que ele pode incluir no roteiro.

1989

Um biógrafo cita o cineasta no livro ''Francis Ford Coppola: A Filmmaker's Life'', dizendo que ''Megalópolis'' era "tão grande e complicado que parecia impossível" de ser realmente realizado.

2001

Coppola começa a trabalhar novamente em ''Megalópolis'' após dirigir ''Bram Stoker's Dracula'', com a intenção de que o orçamento seja de US$ 50 a US$ 70 milhões. Leitura de roteiro ocorre em Nova York com atores icônicos como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, James Gandolfini, Paul Newman e Alec Baldwin.

Coppola traz Ron Fricke para filmar aproximadamente 36 horas de material em alta definição da cidade de Nova York.

A produção foi eventualmente interrompida após os ataques de 11 de setembro, deixando FFC em conflito sobre a continuidade do projeto naquele momento.

2003

Um workshop de duas semanas acontece na propriedade Inglenook, no Napa Valley, com os atores Ryan Gosling, Thora Birch, Edward James Olmos, Virginia Madsen e outros.

Diretor pede a Osvaldo Golijov que componha uma "Sinfonia Megalopolis" para seu filme ainda inexistente.

2019

Coppola funde parte de suas holdings de vinho para pegar um empréstimo para produzir ''Megalópolis'', aproximadamente US$ 120 milhões. Adam Driver é escalado para interpretar o personagem principal, Cesar, atuando ao lado de Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight e Laurence Fishburne.



James Caan, que havia trabalhado com Coppola em ''O Poderoso Chefão'', concordou em participar do filme, mas faleceu antes da produção, e Dustin Hoffman assumiu o papel.

2022

Começa a produção oficial de Megalópolis.

Maio de 2024

Megalópolis tem estreia mundial no Festival de Cannes.

Setembro de 2024

Megalópolis tem sua première na América do Norte no TIFF.

31 de Outubro de 2024

Megalópolis é lançado no Brasil.

