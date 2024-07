A- A+

LITERATURA Melania Trump lançará autobiografia no segundo semestre ''Melania'' terá histórias pessoais e fotos de família nunca antes compartilhadas com o público, segundo a editora, a mesma de Robert F. Kenndy Jr e Woody Allen

A ex-primeira-dama dos EUA, Melania Trump, lançará uma autobiografia no outono do Hemisfério Norte. Intitulada "Melania", a obra é descrita pela editora Skyhorse Publishing como “uma história poderosa e inspiradora de uma mulher que trilhou seu próprio caminho, superou adversidades e definiu a excelência pessoal”. A informação é do jornal britânico "The Guardian".

A Skyhorse Publishing não divulgou a data exata de lançamento nem se o livro sairá antes de novembro, mês da eleição presidencial americana, na qual Donald Trump é o candidato do Partido Republicano. A editora tem em seu catálogo títulos de apoiadores do ex-presidente americano como o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e Michael Cohen, que mais tarde se tornou um de seus críticos mais severos.

Também foram publicados pela Skyhorse livros do candidato independente Robert F. Kennedy Jr, incluindo obras que negam o perigo da pandemia de Covid-19, questionam a eficácia das vacinas e o trabalho do médico Anthony Fauci, ex conselheiro médico da presidência americana. Também está no catálogo "Apropos of Nothing", autobiografia do cineasta Woody Allen.

A autobiografia será o primeiro livro de Melania Trump, que no entanto, já foi tema de outros livros, incluindo "Melania and me", escrito por sua ex-conselheira, Stephanie Winston Wolkoff.

De acordo com a Skyhorse Publishing, “Melania" terá histórias pessoais e fotos de família nunca antes compartilhadas com o público.

Edição de colecionador

O livro deverá custar US$ 40, com edições assinadas a US$ 75. Estão previstas uma edição de colecionador, com 256 páginas, “em cores completas, com cada cópia assinada pela autora”, e uma edição de memórias, com 304 páginas, incluindo 48 páginas de fotografias inéditas.

Ao contrário, de Melania, Donald Trump publicou vários livros antes da presidência, pela Random House e a Simon & Schuster. Em 2021, ele fundou a Winning Team Publishing pela qual publicou um livro ilustrado comemorando seu tempo na Casa Branca e uma compilação de cartas de líderes mundiais e celebridades.

Livros tóxicos: como saber se uma obra foi impressa com tinta venenosa?

Nascida na Eslovênia, Melania Trump, de 54 anos, é a terceira mulher de Donald Trump. Os dois se casaram em 2005 e têm um filho de 18 anos, Barron William Trump.

Antes de Trump, Melania trabalhou como modelo, posando para revistas como Allure, Vogue, Elle e Vanity Fair, além de um ensaio nu para a GQ.

Veja também

CELEBRIDADES Marido de Ivete Sangalo tem encontro com baleias e cantora comenta