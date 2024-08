A- A+

RECIFE Mercado Capitão: feira de artes, gastronomia e design terá nova edição neste domingo (1º) Evento movimenta a Casa Capitão, em Santo Amaro, com expositores diversos

A próxima edição do Mercado Capitão, feira de artes, gastronomia e design, ocorre neste domingo (1º). O evento ocorre na Casa Capitão, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife, das 10h às 19h.

O Mercado Capitão reúne expositores diversos junto ao convidado da vez: Jeims Duarte. O artista plástico expõe no evento suas “papyrogravuras”, como ele batiza seus novos experimentos em gravura.



Quem comparecer à feira vai poder conferir produtos de expositores como a ilustradora Joana Velozo, o coletivo de artesãos Cerâmica do Cabo e o projeto social de moda sustentável Quilombolas de São Lourenço, entre outros.

Serviço:

Mercado Capitão

Neste domingo (1º), das 10h às 19h

Na Casa Capitão (Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro - Recife)

Entrada gratuita





