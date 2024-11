Itaú Cultural abre inscrições para Mestrado gratuito em gestão cultural

A- A+

Voltada para artistas, gestores e produtores culturais, estão abertas as inscrições para o programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) do Itaú Cultural, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC).



Abertas na plataforma da Escola Fundação Itaú, as inscrições são para a Turma em Gestão Cultural - Mestrado Profissional em Administração e Controladoria (MPAC).



Reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação (Capes/MEC), o curso, gratuito, é realizado pela universidade cearense em parceria com a Fundação Itaú.



Disciplina

Com intuito de integrar gestão e universo cultural, a partir da soma de componentes como administração e controladoria, o curso abordará temáticas relacionadas a políticas culturais, economia criativa e política e produção das artes.





Leia também • Profissionais do cinema criticam atual gestão do Ministério da Cultura e pedem ação em carta a Lula



Em se tratando das disciplinas que serão ministradas, Gestão Estratégica de Pessoas e Tópicos Contemporâneos em Gestão Organizacional, Métodos Qualitativos e Gestão de Tecnologia de Informação integram o programa.



Metodologia

Com duração de dois anos, as aulas serão iniciadas em 31 de março de 2025 e de forma híbrida.



Haverá períodos presenciais, na UFC, em Fortaleza, e também on-line, na plataforma da Escola Fundação Itaú.



Universidade Federal do Ceará / Crédito: Google Maps



Pelo menos 75% das aulas deve ser cumprido pelos alunos, seja no formato presencial ou virtual.

No caso de alunos de outros estados ou fora da Região Metropolitana de Fortaleza, quando selecionados, devem solicitar a participação remora às aulas - mas o percentual máximo de participação neste formato será de 30% da carga horária.



O diploma de Mestre em Administração e Controladoria será concedido aos concluintes, com anotação no verso do documento de que se trata de uma turma especial do Mestrado Profissional em Administração e Controladoria, designada como Turma em Gestão Cultural.

O edital do curso, com detalhes, inclusive sobre o processo de inscrição, pode ser consultado neste link. E a chamada simplificada pode ser visualizada aqui.



O resultado da seleção está previsto para divulgação em 20 de fevereiro de 2025, no endereço eletrônico da Escola Fundação Itaú.

Fundação Itaú

O Mestrado Profissional em Administração e Controladoria, designada como Turma em Gestão Cultural se junta a outros mestrados profissionais da Fundação.



São eles: Mestrado e Comunicação Digital e Cultura de Dados (parceria com a Fundação Getúlio Vargas), Mestrado em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas (parceria com a UFRGS) e Mestrado em Artes da Cena, com a Escola Superior de Artes Célia Helena.

Ainda este ano deve ser lançado pela instituição o Mestrado Profissional em Avaliação de Polítias e Impacto Social, da UFC com o Itaú Social.



Itaú Cultural, em São Paulo / Crédito: Divulgação



E em parceria com a Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), em 2025, será lançado também o Mestrado Profissional em Formação de Formadores, com foco e Anos Finais do Ensino Fundamental.



No próximo ano, pelo menos 450 anos devem integrar o rol de formados ou em formação em põs realizadas pela Fundação Itaú em parceria com universidades.

Serviço

Inscrições para a Turma em Gestão Cultural - Mestrado Profissional em Administração e Controladoria (MPAC), do Itaú Cultural em parceria com a Universidade Federal do Ceará e Instituto de Cultura e Arte

Até 2 de dezembro, à 18h

Curso gratuito

Onde: Link da Fundação Itaú



Veja também

JOGOS PS VR2: confira os novos games lançados pela PlayStation neste mês