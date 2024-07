Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys, diz que não quer ficar só nos filmes de terror

A- A+

Leia também

• É possível comparar Taylor Swift com Beatles, Michael Jackson e Madonna e outros? Entenda

• Luana Piovani e Pedro Scooby: entenda conflito do ex-casal em relação aos três filhos

• "The good doctor" e "Pedaço de mim": as estreias de séries no streaming em julho de 2024

Mia Goth pode ter acumulado uma filmografia dominada por filmes de terror, com performances ousadas e memoráveis — em “A cura para o bem-estar”, “Suspiria” e na aclamada trilogia “X” —, mas ela prefere não se limitar. “Não quero ficar encurralada. Quero fazer tudo”, diz ao The New York Times a britânica de 30 anos, neta da atriz brasileira Maria Gladys.

Ainda assim, as críticas comprovam que ela é mesmo muito boa no terror. Dirigidos por Ti West, os filmes da trilogia “X” seguem as vidas e crimes de Pearl e Maxine, ambas interpretadas por Goth. O terceiro, “MaXXXine” (já nos cinemas brasileiros, em sessões de pré-estreia), pega sua personagem-título, uma jovem atriz pornô que sonha em fazer sucesso, quando ela finalmente tem uma chance em Hollywood.



Todos são ancorados pelo trabalho de Goth, que permanece profundamente sincero mesmo quando se torna deliciosamente desequilibrado.

Em entrevista ao The New York Times, Goth falou sobre trabalhar na trilogia da A24 e filmar logo após o nascimento de sua filha, agora com cerca de 2 anos, com o ator Shia LaBeouf, com quem contracenou em "Ninfomaníaca" (2013). A atriz disse que não poderia abordar o processo movido por um figurante contra ela, alegando que ela o chutou intencionalmente no set de “MaXXXine”. Goth disse que está “muito grata pelo apoio da A24”.

Acusação de agressão

Identificado como James Hunter, o figurante alega ter sido agredido por Goth com um chute na cabeça durante as filmagens, resultando em uma concussão. Os detalhes do incidente foram revelados pela Variety, que teve acesso aos documentos do processo.

Hunter relata que estava coberto de sangue falso e deitado no chão por várias horas quando quase foi pisado pela atriz. Após reclamar com o assistente de direção, Goth teria deliberadamente chutado o figurante com uma bota, além de provocá-lo e zombar dele após a filmagem.

O processo descreve que Hunter teve dores de cabeça e tontura como resultado da agressão e que teria sido informado pela produção para não retornar nos dois dias restantes de trabalho. O caso teria ocorrido em abril de 2023.

Avó brasileira e carreira

Nascida em Londres, Mia Goth tem 30 anos e é filha de mãe brasileira e de pai canadense. Sua avó materna é a atriz Maria Gladys, conhecida pela participação em novelas como "Vale Tudo" (1988), de Gilberto Braga, e em clássicos do cinema brasileiro como "Os fuzis" (1964), de Ruy Guerra.

Goth passou parte de sua infância no Brasil, onde foi criada pela mãe, que trabalhou como garçonete para sustentar a filha. Mais tarde, se mudou para o Reino Unido e brevemente para o Canadá, antes de se estabelecer em Londres, aos 12 anos.

A carreira de Mia Goth começou aos 14, quando foi descoberta pela fotógrafa de moda Gemma Booth no Underage Festival, na capital britânica. Contratada pela Storm Model Management, ela começou a aparecer em anúncios para marcas de moda de prestígio.

Sua estreia no cinema foi em 2013, no polêmico filme "Ninfomaníaca", dirigido pelo dinamarquês Lars von Trier. Desde então, Goth tem atuado em filmes como "A Cura", "Suspiria" e "Pearl", pelo qual recebeu prêmios de Melhor atriz em filme de terror e Melhor vilã em um filme no Critics Choice Awards de 2023. Além de seu trabalho no cinema, Goth também se aventurou na televisão, aparecendo em séries como "The tunnel" e "Wallander".

A participação em "Ninfomaníaca" rendeu um casamento em Las Vegas com o ator Shia LaBeouf em 2016. Dois anos depois, eles anunciaram a separação. Em 2022, no entanto, divulgaram o nascimento de Isabel, a primeira filha do casal.

Entrevista ao The New York Times

NEW YORK TIMES — “X” e “Pearl” se tornaram filmes adorados nos círculos de terror. O que você acha que torna essas personagens tão atraentes, especialmente para mulheres jovens?

MIA GOTH — Há algo que é tão desavergonhado quanto a quem elas são e o que elas querem. Há algo realmente atraente nisso e apelativo para as pessoas — elas veem isso e isso fala com algo dentro delas. Estou apenas me divertindo com elas. Acho que as pessoas apreciam isso.

Você poderia falar sobre como seu relacionamento com esses dois personagens mudou ao longo dos três filmes?

Minha confiança como artista é provavelmente o que evoluiu mais do que qualquer coisa durante os três filmes. Lembro-me de filmar “X” e ficar realmente constrangida. Foi a primeira vez que trabalhei com a A24, e eles significaram muito para mim. Eu estava tentando causar uma boa impressão. Eventualmente isso desapareceu, e fiquei mais preocupada com o trabalho, e não com o resultado. Quando cheguei a “Pearl”, me senti tão aquecida, e isso realmente influenciou como a retratei.

Com “MaXXXine”, nós filmamos em Los Angeles. Eu pude ir para casa. Eu tinha acabado de ter minha filha, e me senti realmente fortalecida. Eu e Ti tínhamos um ótimo relacionamento de trabalho, e um monte de pessoas que trabalharam nas equipes de “X” e “Pearl” também vieram para “MaXXXine”. Era apenas uma família. Parecia uma festa. Eu acho que isso realmente se traduz no filme que acabamos fazendo.

Você também foi produtora de “MaXXXine”. Houve alguma ideia que você trouxe para o set ou para o roteiro que o deixou animada?

Provavelmente o elenco. Eu realmente não tive participação no roteiro dessa vez. Isso foi tudo com o Ti. Quando chegou a hora do elenco, eu tive mais participação, e nós fazíamos um brainstorming de atores que achávamos que seriam os certos para os papéis. Esse foi um processo realmente emocionante.

Maxine espera que seu papel em um filme de terror lhe traga um sucesso comercial maior. Sua carreira tem sido amplamente em filmes desse gênero. Você tem algum desejo de assumir papéis dramáticos mais tradicionais ou há algo sobre o trabalho de terror que lhe atrai?

O gênero de terror realmente me abraçou. Foi muito bom, e houve uma troca mútua ali — eu também abracei o gênero de terror. Acho que ele tem ótimos papéis para mulheres que são mais difíceis de encontrar em outros gêneros. Seria bobagem da minha parte recusar a oportunidade de explorar todos esses grandes personagens realmente ótimos. Mas, tendo dito tudo isso, eu gostaria de explorar [outras coisas].

Você tem interesse em produzir mais no futuro?

Eu adoraria produzir mais filmes com muito pouco enredo. Eu amo pessoas. Eu não gosto de enredo. Meus filmes favoritos são sobre pessoas: elas no banheiro ou elas em uma barraca de tacos tentando escolher qual taco comer. Ou um rubor — alguém toca no ombro de alguém e eles coram. Pequenos momentos que, para mim, são grandiosos.

Veja também

famosos Ator Carmo Dalla Vecchia vai lançar livro com nudes que contém seu nome escrito