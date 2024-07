Luana Piovani e Pedro Scooby: entenda conflito do ex-casal em relação aos três filhos

A- A+

No último sábado (6), a internet assistiu a mais um capítulo da conturbada relação entre Luana Piovani e Pedro Scooby.



A atriz voltou a desabafar em suas redes sociais sobre o ex-marido, com quem tem três filhos — Dom, de 12 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 8 anos —, e a criação das crianças.



Luana, que mora em Portugal com os dois mais novos, reclamou que o surfista teria aberto uma conta no Instagram para o mais velho, que recentemente veio morar com o pai no Brasil, sem consultá-la.







No mesmo dia, a modelo Cíntia Dicker, atual mulher de Scooby, criticou em suas redes sociais quem 'lava roupa suja na internet' para se promover. A atriz de 47 anos e o surfista e ex-BBB, de 35, foram casados entre 2013 e 2019, e desde o divórcio colecionam polêmicas publicamente.



"BBB 22"

Quando Pedro Scooby foi anunciado como um dos participantes do "camarote" no "BBB 22", em janeiro de 2022, Luana Piovani postou um vídeo dizendo ter sido avisada da participação do ex-marido no reality pelo colunista Leo Dias.



A atriz disse, em tom irônico, não ter sido avisada antes: "Ele teria me dito, né? Será que ele vai levar as crianças pro Big Brother? Elas têm aula, não podem ir. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos". Durante o programa, no entanto, Scooby disse aos brothers que havia contado para ela. "Eu tive que falar pra ela, ela é mãe dos meus três filhos", disse Scooby. Durante o período de confinamento, Dicker ficou com as crianças um mês, conforme Scooby tinha combinado com a ex.





Luana Piovani posta briga troca de mensagens com Pedro Scooby — Foto: Reprodução/Instagram

Quando Scooby foi eliminado do reality, em abril, Luana Piovani usou seus stories para ironizar a saída do ex-marido do programa. "Uma chuvinha em Veneza, porque eu não estou morta. Meu Big Brother acabou ontem e eu super venci", falou a atriz aos risos. "Saudadinha dos pintinhos (Dom, Bem e Liz, que foram passar uma temporada com o pai), mas já já tá tudo organizado aqui dentro".

Troca de farpas pelas redes sociais

A relação entre o ex-casal parecia ter dado uma trégua, mas voltou a se intensificar desde o fim de 2022, quando Luana decidiu expor na internet sua insatisfação com o ex-marido. Em meio ao nascimento da primeira filha de Scooby com a modelo Cíntia Dicker, Aurora, que teve que ser submetida a duas cirurgias, a atriz postou um vídeo com um desabafo, criticando o surfista por ter dado um celular de presente de Natal aos filhos. Luana pediu que tivesse acesso às senhas dos aparelhos para que pudesse monitorar o uso das crianças.

Scooby respondeu de forma sucinta e disse que tinha um aplicativo de monitoramento no celular das crianças, na mesma sequência de stories em que falou sobre o estado de saúde da caçula. Luana continuou, afirmando que Scooby deveria ser gentil com ela, e que estava sem dormir direito por causa do parto de Cíntia, mas que consideração por ela "nunca existiu". E terminou fazendo uma cobrança pública, de que a parte dele das despesas dos filhos estivesse em sua conta até o início de janeiro.

Desentendimentos por pensão de R$ 25 mil

Depois disso, Luana gravou um vídeo de 10 minutos falando sobre as dificuldades que enfrentava para receber a pensão alimentícia dos filhos, e fez questão de dizer que o atleta queria diminuir o valor que paga, detalhando as atividades das crianças que estariam comprometidas pela "irresponsabilidade e incoerência" do ex.

Scooby se defendeu: "Nunca me recusei a pagar nada com relação aos meus filhos, eu tenho até o dia 8/1 para esse pagamento. Porém, já adiantei no dia 2/1, 70% em cima do valor estipulado por ela. Antes de qualquer resposta a mim ou à minha advogada, Luana foi para a internet dizer que eu não pagava", afirmou ele.

A guarda das crianças também entrou em jogo e Luana falou até em advogado. Depois, tanto ela quanto o surfista compartilharam prints de conversas em seus perfis nas redes sociais.

Uma semana depois de trocarem farpas na web por algumas vezes, o imbróglio parecia ter chegado ao fim: a atriz usou as redes sociais para contar que recebeu, do surfista, o restante da pensão dos filhos que, no total, chega a R$ 25 mil. O valor veio à tona porque Piovani relatou em um vídeo no Instagram que o ex-marido tinha pagado R$ 17 mil de pensão, e mencionou o percentual de 70% do valor acordado por eles.

Processo e exposição dos filhos

Scooby também reclamou da ex. Ele declarou se incomodar com a exposição dos filhos diante da lavação de roupa suja do casal nas redes. "Tentei por muitos anos viver em paz com Luana, mas ela sempre preferiu tratar da vida dos nossos filhos publicamente como uma novela através da internet", disse Scooby.

Pouco tempo depois, o surfista entrou com um processo contra a ex, e alegou por meio de sua assessoria jurídica que escolheu recorrer à justiça para preservar a imagem dos filhos que tem com a atriz. O surfista emitiu um comunicado alegando que a ex-mulher não poderia mais tocar em seu nome nas redes sociais. Após a repercussão, Luana denunciou que a ação movida contra ela pelo atleta na Justiça portuguesa incluía fotos em que aparece nua. Ela agradeceu o apoio que teve de outras mulheres e ressaltou que não iria se calar. Uma primeira decisão proibiu a atriz de mencionar o ex-marido em território português sob pena de multa.

Em meio ao litígio entre os dois, Scooby respondeu às críticas de Luana uma entrevista exclusiva ao jornal O Globo, em que afirmou que sempre cumpriu com os seus deveres e que ambos deviam ter responsabilidade emocional coma prole: "meus filhos sempre vão ter pai e mãe", declarou.

Mudança do filho e paternidade

No início de 2024, Luana voltou a usar as redes sociais para criticar o esportista carioca pela postura que ele vinha adotando junto a advogados e afirmou que não iria se calar, a despeito do processo que movido contra ela. Ela fez um desabafo sobre a mudança do primogênito para a casa do pai. De acordo com a atriz, foi o próprio filho quem pediu para retornar ao país natal e viver com o pai. "Eles têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senões, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado", declarou.

Depois de publicar uma série de vídeos na rede social, Luana compartilhou duas postagens sobre paternidade: "Cuidado com aqueles que evitam discutir os danos que causaram e preferem focar apenas em sua reação, tentando fazer você se sentir culpado(a)", dizia o texto. Na legenda, a atriz escreveu: "Maldito o homem que escolhi para ser a luz e a figura paterna das minhas três preciosidades".

Em outra, Luana disparou: "Um sortudo que eu coloquei na luz, que por isso hoje ostenta carros milionários na garagem, está através da lei querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu".

Multas de quase R$ 100 mil

Em abril deste ano, a Justiça portuguesa decidiu a favor do surfista Pedro Scooby e proibiu Luana de citar o nome do ex-marido e sobre assuntos relacionados à criação dos três filhos do ex-casal em publicações na internet, sob pena de pagamento de indenização.

A atriz, no entanto, voltou a usar as redes sociais para detalhar a situação, e revelou que, até então, acumulava sete multas relacionadas ao caso, que chegavam ao valor total de € 17,5 mil (o equivalente a R$ 96,1 mil). "Não tenho esse dinheiro para dar para o governo português porque estou falando verdade na internet (risos)", declarou Luana, que disparou críticas contra as juízas portuguesas do Tribunal de Cascais — região em Portugal onde vive desde 2019 — e ressaltou que pretendia recorrer junto à União Européia.

Sem escola

No início de maio, enquanto Scooby ajudava as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Luana alfinetou o atleta ao cobrar sobre a demora para Dom começar a frequentar as aulas. “Meu filho está no Rio há 20 dias e ainda não foi para a escola. Para as ‘vacas’ que acham ele [Scooby] o máximo, peguem a senha”. Dois dias depois, ela agradeceu à atual esposa do ex, Cintia Dicker, por Dom ter "finalmente" sido levado à escola.

Mais tarde, no entanto, Luana postou uma entrevista com Scooby e elogiou a atuação do ex junto a outros surfistas de ondas gigantes no auxílio ao resgate de moradores e animais durante a tragédia na região. “Deus os abençoe! Solidariedade. Compaixão”, escreveu.

