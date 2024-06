MOC Dança PE ocupa o Teatro Luiz Mendonça neste fim de semana; confira programação

A- A+

A cultura popular da xilogravura nordestina é o tema da 7ª edição da Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco (MOC Dança PE), promovida no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, de quinta (6) a domingo (9), a partir das 13h, com ingressos a R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia-entrada) e R$ 40 o ingresso cultural, pelo Sympla.



A MOC Dança PE oferecerá workshops, apresentações competitivas e não competitivas em vários estilos de dança, entre eles balé clássico, dança contemporânea, jazz, estilo livre, popular e danças urbanas. Mais de 800 bailarinos dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte vão subir ao palco do Teatro Luiz Mendonça.

Além das apresentações culturais, o evento também abrirá espaço para feira de artesanato aberta ao público e gratuita, na área externa do teatro. “A MOC é sobre realização de sonhos, é oportunizar quem está trilhando grandes caminhos e quem ainda está só começando”, salienta Rodrigo Lira, produtor cultural e idealizador da MOC. “É o lugar que nós precisamos para alavancar a nossa arte em nosso Estado”, complementou Lira.



Programação

Consolidada no calendário de espetáculos do Estado, a Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco (MOC Dança PE) promove, durante os dias de evento, um intercâmbio cultural entre bailarinos, professores e diretores. É um espaço para que os amantes da dança possam aprender e se reciclar.



“Reflete nosso compromisso em promover a diversidade cultural e artística da região, além de proporcionar oportunidades para os talentosos dançarinos locais mostrarem seu trabalho na MOC", enfatiza Rodrigo Lira, que também é ator e coreógrafo.



Apresentações Gratuitas

A MOC também vai proporcionar apresentações culturais gratuitas e abertas ao público na área externa do Parque Dona Lindu, que terão início a partir das 16h. O visitante também poderá visitar gratuitamente, a partir das 10h, os stands da feira cultural do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (PRODARTE), da Prefeitura do Recife.



Programação do evento:

Quinta feira (7/06) - Ballet clássico de repertório, clássico livre e neoclássico

Início da 1a sessão - baby, pré e infantil- 14h

Previsão da 1a premiação - 17h

Previsão de início da 2a sessão - juvenil ao master - 18h

Previsão de início da 2a premiação - 21h15

Sexta-feira (8/06) - Jazz e danças acrobáticas

Inicio da Sessão única de mostra competitiva - do baby ao master - 14h

Previsão de início da premiação- 17h

Intervalo - 18h

Início da Mostra Livre não competitiva - 19h

Sábado (9/06) - Dança contemporânea e Estilo livre

Início da 1a sessão - baby, pré e infantil - 14h

Previsão de início da premiação - 17h

Previsao de início da 2a sessão - juvenil ao master - 18h

Previsão de início da premiação da 2a sessão - 21h15

Domingo (10/06) - Danças populares, danças urbanas, danças internacionais e sapateado

Sessão única - baby ao master - previsão de início - 15h

intervalo - 17h

Início da Mostra livre não competitiva - 18h

Previsão de início das premiações da 1a sessão e premiações gerais - 19h

SERVIÇO

Mostra Competitiva de Dança de Pernambuco (MOC Dança PE)

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem

Quando: , 7, 8 e 9 de Junho

Horário: a partir de 13h

Ingressos: à venda no Sympla - R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia-entrada); R$ 40 (ingresso cultural)

Mais informações: liraproducoes.com.br/moc

