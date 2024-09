A- A+

luto Morre Ciano Alves, músico do grupo Quinteto Violado Óbito de Ciano Alves foi confirmado na manhã desta segunda-feira (30), no perfil oficial da banda

Morreu o músico do grupo Quinteto Violado Ciano Alves. O óbito foi confirmado na manhã desta segunda-feira (30), no perfil oficial da banda.

"É com triste pesar que informamos a todos sobre o falecimento do nosso irmão Ciano Alves, esse gênio da música, o nosso mago da flauta, ele que deixou um legado de mais de 40 anos de música com o Quinteto Violado", diz a nota.



Luciano Alves, o Ciano Alves, nasceu em 1959, na cidade de Garanhuns, no Agreste.



A data e causa da morte ainda não foram divulgados. O velório será no Morada da Paz, em Paulista - o horário, porém, ainda não foi divulgado..



