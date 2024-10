Morre Teri Garr, atriz, aos 79 anos

A- A+

A atriz americana Teri Garr morreu nesta terça-feira (29), aos 79 anos. Conhecida por papéis de destaque em comédias como filmes “O jovem Frankenstein” (1974) e “Tootsie” (1982), a artista foi diagnosticada com esclerose múltipla cerca de duas décadas atrás.

A causa da morte se deve a complicações da doença, segundo uma pessoa próxima disse à revista People. Estava “cercada por familiares e amigos”.

Em meados da década de 1970, com “O jovem Frankenstein”, a atriz teve enorme destaque como a assistente do doutor Frankenstein (Gene Wilder).

Dez anos depois deste longa, em 1983, ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante pela sua atuação em “Tootsie”, filme no qual contracenava com Dustin Hoffman e Jessica Lange.

Nascida em 1944, em Ohio, nos Estados Unidos, a artista começou a carreira nas artes como bailarina em longas que eram estrelados por Elvis Presley (1935-1977). Pouco tempo depois, ela começaria a aparecer em produções de comédia.

O primeiro filme de comédia no qual Teri participou foi “Os monkees estão soltos”, de 1968. Teve destaque ainda com produções como “O fundo do coração” (1982), dirigido por Francis Ford Coppola; “Profissão doméstico” (1983); “Depois de Horas” (1985); e “Quando meus pais salvaram a Terra” (1992).

Teri Garr anunciou em 2022 que tinha esclerose múltipla.

" Não contei às pessoas porque não queria pena e tinha medo de não conseguir trabalho ", disse Garr à época. "Mas outras pessoas com esclerose múltipla precisam saber que não estão sozinhas. Não precisamos ser vítimas", afirmou Garr.

