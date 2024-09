A- A+

REDES SOCIAIS Morte de MC Kevin é lembrada na web após prisão de Deolane, viúva do funkeiro Artista caiu da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca em maio de 2021

A morte do cantor MC Kevin, em maio de 2021, foi relembrada por internautas, após surgirem as primeiras informações da operação que resultou na prisão de Deolane Bezerra, viúva do funkeiro nesta quarta-feira, dia 4.



O artista caiu da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ele chegou a ser levado por equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Na noite de anterior à tragédia, quando ele fez uma apresentação no Baile do Imperador, em Vila Valqueire, o funkeiro passou quase 20 horas acordado e passou por uma festa, bebeu, consumiu drogas, brigou em público, relaxou na praia e foi parar numa sessão de sexo com uma modelo na suíte 502 de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, de onde caiu da varanda supostamente tentando fugir da esposa.

Em depoimento ao delegado Henrique Damasceno, na 16ª DP (Barra da Tijuca), no inquérito que apurou a morte do funkeiro na época, Deolane relatou que chegou a mandar áudios a Kevin chamando-o de “otário” e a bloquear chamadas de seu celular.



De acordo com Deolane, naquela tarde Kevin pedia para que ela o acompanhasse na praia, onde ele estava com amigos:

“Ele ficou ligando e insistindo para descer e ficar na praia junto aos amigos, mas não quis”, descreve um trecho do depoimento da advogada, ao qual O Globo teve acesso.



Ela narra que ele ligou diversas vezes para seu número e o de outra pessoa da produção de seus shows, motivo pelo qual ela decidiu o bloquear e dormir.

Foi na praia que Kevin, o também MC Victor Elias Fontenelle e outros homens do grupo conheceram a modelo Bianca Domingues.



Os dois a convidaram para ir ao apartamento 502, onde Victor estava hospedado, e lá, após combinarem pagar R$ 2 mil, mantiveram relações sexuais.



Após alguns minutos, o funkeiro levou a jovem para a varanda e, por receio de que sua mulher chegasse, teria tentado descer para o andar de baixo e acabou caindo.

Deolane disse que acordou por volta de 18h com outros dois amigos batendo na porta de seu quarto perguntando sobre Kevin e lhe oferecendo comida. Ela disse não saber, pois estava dormindo e um dos rapazes foi procurar pelo artista, retornando em seguida com a informação de que ele havia se jogado de uma suíte no quinto andar.

A advogada relatou que, por volta de 12h, ao deixarem a casa do MC PK Delas, para onde foram depois da apresentação de Kevin em uma boate na Zona Norte do Rio, o funkeiro estava “extremamente agitado”, por ter usado bebida alcoólica e de droga sintética (MD).



Ele decidiu então ir à recepção do hotel se despedir de parte de sua equipe, mas dois dos rapazes quiseram continuar no Rio e ele teria subido novamente para pegar dinheiro para renovar a estadia deles.

Naquele momento, segundo Deolane, ela questionou se Gabriel e MC Victor não deveriam ter ido embora com o grupo, de van.



Ela contou ter mandado mensagem para o WhatsApp do marido sobre a quantidade de quartos que ele estava alugando, mas o funkeiro queria agradar aos amigos e disse que não estava entendendo a mulher.

Eles brigaram porque o cantor se “chateou” pela mulher estar falando de “sua vida privada” com seu segurança, Jader, que, segundo ela, “era o único que estava preocupado e queria o bem dele”.

Deolane disse que, ao saber sobre a queda de Kevin da varanda do hotel, desceu até a recepção, mas os amigos não a deixaram vê-lo.



Com o motorista, ela foi em outro carro seguindo a ambulância que resgatou o funkeiro e o levou até o Hospital Municipal Miguel Couto. Na unidade, a advogada foi informada que o estado de saúde do marido era grave e, ao ser autorizada a entrar no quarto onde o rapaz estava, um médico lhe disse que ele teve três paradas cardiorrespiratórias e morreu.

Ao retornar ao hotel, na manhã de segunda-feira, Deolane recebeu a notícia, pela irmã, de que Kevin tinha estado com outra mulher no quarto de Victor e que, supostamente após alguém bater na porta, ele se assustou achando que era ela e pulou da sacada para o andar de baixo, “acarretando trágica queda”.

Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, sonhava ser jogador de futebol e vestir a camisa de um clube grande da primeira divisão de São Paulo, sua cidade natal.



Ele também tinha o sonho de virar tatuador, e meses antes de morrer começou a fazer aulas com um profissional de São Paulo. Ele acabou se tornando "o menino que encantou a quebrada", como diz o título de um de seus hits, e recentemente havia lançado sua própria produtora.



Kevin era pai de uma menina de 5 anos e no fim de abril realizou uma festa de casamento com a advogada Deolane Bezerra, no México, ao lado de amigos.

