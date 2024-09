Deolane Bezerra teve passagem tumultuada por reality show; relembre

A- A+

Presa na manhã desta quarta-feira (4) — por envolvimento em lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais —, Deolane Bezerra teve uma passagem turbulenta pelo reality show " A fazenda'', da Record, em 2022.



A advogada e influenciadora digital, de 36 anos, deixou o programa após uma mobilização feita por suas irmãs, que utilizaram carros de som, pedindo que Deolane saísse, em local próximo à propriedade onde os participantes ficavam confinados.



À época, a família da empresária alegou que solicitou a liberação dela porque a sua mãe estava internada. Rumores deram conta, porém, de que outros fatores estavam em jogo.

Parte dos espectadores considerou, naquele período, que Deolane já estava decidida a abandonar o jogo. Depois de a atriz Bárbara Borges, campeã do reality show e principal rival de Deolane na atração, voltar para a casa como escolhida do público numa roça falsa, a influenciadora digital expressou desejo de abandonar o confinamento por ter se sentido "lesada".

Após abandonar o reality, Deolane disse em live no Instagram que "carregou" o programa nas costas. "Carreguei 'A Fazenda' nas costas. É pra ser soberba? Vou ser. É pra ser arrogante? Agora eu serei. Carreguei nas costas, dentre muitas outras coisas que aconteceram. E não tenham dúvidas que vocês vão saber tudo'', afirmou ela aos seguidores, logo após desistir da atração.

O que aconteceu com Deolane?

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa numa operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

