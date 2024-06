A- A+

Artes Mostra 3M de Arte está com edital aberto para artistas de todo o Brasil; saiba mais Com o tema "Interespécies: Cruzando Mundos", 13ª edição da Mostra propõe a reflexão das relações e conexão dos seres humanos com a natureza

As inscrições para o edital da 13ª Mostra 3M de Arte estão abertas para artistas de todas as regiões do país para a produção e desenvolvimento de trabalhos inéditos comissionados. Com o tema "Interespécies: Cruzando Mundos", a mostra produzida e idealizada pela Elo3 recebe inscrições abertas até 14 de julho, por meio do site oficial.



O resultado com os dois artistas selecionados nesta etapa será divulgado no dia 26 de julho. Com a curadoria de Aline Ambrósio, a mostra será realizada em outubro deste ano no Parque Augusta.



O júri, composto pela curadora Aline Ambrósio, Ana Carolina Ralston, Pollyana Quintella, Wes Viana e a Elo3, irá selecionar dois trabalhos vencedores do edital que participarão da mostra ao lado de quatro artistas convidados.



Sobre a Mostra 3M de Arte

Marcada para acontecer em outubro deste ano no Parque Augusta, região central de São Paulo, a exposição contará com obras que abordam o conceito da conexão entre espécies humanas e não-humanas (fauna, flora, minerais, entre outros).

“É uma oportunidade única para os artistas mostrarem seus potenciais ao lado de outros já consagrados no movimento artístico nacional e internacional. Nas últimas edições, o edital teve uma função social extremamente relevante ao destacar obras que reportaram críticas sociais, raciais e sensoriais”, relata Fernanda Del Guerra, diretora da Elo3.

"A 3M acredita na importância da cultura para propor e gerar reflexões importantes na sociedade, por isso apoia há 13 edições a Mostra que tem sido um espaço importante para promover discussões acerca de questões atuais”, comenta Layza Mesquini, Líder de Marca e Comunicação da 3M Brasil.

Interespécies: Cruzando Mundos

A curadora convidada para a 13ª da Mostra é Aline Ambrósio, arquiteta e pesquisadora afro-indígena tupi guarani e crítica da arte contemporânea brasileira. Para ela, o projeto curatorial desta temporada é extremamente relevante para a sociedade.



Diariamente, testemunhamos os graves efeitos das mudanças climáticas e as consequências do desrespeito humano pela natureza. Na cultura afro-indígena, nós somos a natureza, o que elimina qualquer hierarquia ou dominação sobre o meio ambiente.

Em vez disso, há uma confluência e um cruzamento contínuo de mundos que garantem a manutenção de todas as formas de vida. Com esta exposição, desejo compartilhar um pouco desses saberes ancestrais e convidar os públicos a refletirem sobre a urgência de discutir, no campo artístico, socioambiental e político, as relações entre as espécies humanas e não-humanas, e suas implicações no cenário atual de emergência climática global.



"Interespécies: Cruzando Mundos" é um convite para sentir e se transformar por meio da arte e da escuta sensível, afinal, só se preserva o que se conhece!”

O tema foi pensado para questionar como as espécies se relacionam e se conectam, não apenas com a natureza, mas também com si próprias. Espera-se que as obras também ultrapassem as fronteiras entre os mundos sociais e biológicos, o que, segundo a curadora, falará muito à sensibilidade dos públicos que visitarão o parque durante a exposição.

Uma ideia que norteia a curadoria é o conceito de circularidade com “começo, meio e começo”, cunhado pelo pensador quilombola Antônio Bispo dos Santos, que reflete sobre trajetória e ancestralidade como algo cíclico e conectado. Outra importante referência é a do filósofo indígena Ailton Krenak, que transmite o conceito de “Futuro Ancestral”, segundo o qual, para os saberes indígenas, é necessário olhar para a ancestralidade para se refletir sobre o futuro.

Inscrição

Para se inscrever, é necessário acessar a bio da Mostra 3M de Arte no Instagram ou o site oficial para mais informações sobre o projeto, regulamento, portfólio com imagens de trabalhos, cronograma, orçamento detalhado para a produção, montagem e desmontagem da proposta e outros custos necessários.

Todos os participantes devem considerar o local da Mostra 3M de Arte, a duração da exposição, além do acompanhamento em tempo integral da instalação da obra. Para quem reside fora da cidade de São Paulo, haverá hospedagem e transporte custeados durante o período de montagem.

Para participar, o artista inscrito deverá apresentar projetos alinhados ao tema e em consonância com as regras apresentadas no edital. Cada selecionado receberá 6 mil reais referentes ao cachê de criação e direitos autorais de exibição e 25 mil reais de verba para produção (incluindo transporte, instalação e desinstalação da obra).

