"Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem! Edição Nordeste" chega a Pernambuco

A- A+

O ano de 2024 tem especial importância para a Alemanha, pois nele são celebrados os 200 anos de imigração alemã no Brasil. Um dos eventos em comemoração ao bicentenário da imigração no Nordeste é a 1ª edição da “Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem! Edição Nordeste”, que chega à cidade de Garanhuns, no Estado de Pernambuco, com seis filmes, todos legendados em português e gratuitos.

A mostra é realizada pelo Consulado Geral da Alemanha no Recife e pelo Sesc Pernambuco e conta com o apoio do Goethe-Institut. A “Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!” busca evidenciar o protagonismo feminino também no cinema, trazendo ao público, filmes dirigidos por mulheres que produziram obras brilhantes, com diferentes enredos.



Um dos destaques da Mostra é o filme Casulo. Nele, a diretora Leonie Krippendorff conta os dilemas da jovem Nora, de 14 anos, percebendo as mudanças da adolescência e a descoberta da sexualidade, tudo com um olhar único e delicado da direção. Também será apresentada a trama “A Última Execução”, baseada na história real da última execução consumada na antiga República Democrática Alemã (RDA). Reflexões sobre as relações humanas acompanham os títulos “Preciosa Ivie”, “Anima – as roupas do meu pai” e “Home”. Haverá a exibição também do documentário “O Caso Você”, sobre o movimento “me too” e os casos de assédio sexual e moral envolvidos.



O projeto “Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!” foi idealizado pelo Consulado Geral da Alemanha em São Paulo e Sesc São Paulo. Agora uma nova versão chega a Pernambuco, em sua edição para o Nordeste, por meio da parceria entre as representações diplomáticas e os Sescs SP e PE, com o apoio do Goethe-Institut.



Serviço:

Dias: 14, 15 de junho, às 19h / 16 de junho às 14h / 20, 21 e 22 de junho, às 19h

Local: CineJardim – Centro Cultural Sesc Garanhuns – Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro

Entrada gratuita.

A retirada de ingressos estará disponível nas bilheterias da unidade, de forma gratuita, sempre 1h antes de cada exibição.



Programação:

Sexta (14), 19h –“Casulo”, de Leonie Krippendorff (2020 / 16 anos)

Sábado (15), 19h – “O Caso Você”, de Alison Kuhn (2020 / 16 anos)

Domingo (16), 14h – “Anima – Os Vestidos do Meu Pai”, de Uli Decker (2022 / 16 anos)



Quinta (20), 19h – “A Última Execução”, de Franziska Stünkel (2021/14 anos)

Sexta (21), 19h – “Preciosa Ivie”, de Sarah Blasskiewitz (2021/14 anos)

Sábado (22), 19h – “Home”, de Franka Potente, Alemanha/França/Holanda (2020/16 anos)

Veja também

FORRÓ São João de Caruaru: Voo "Forró nas Alturas" liga Recife à Caruaru