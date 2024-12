A- A+

Cinema Mostra audiovisual reúne filmes de crianças e adolescentes do Interior produzidos pelo celular Trabalhos de 30 crianças e adolescentes serão exibidos neste sábado (14), no Distrito de Upatininga, Zona Rural de Aliança, Zona da Mata Norte do Estado, a partir das 20h; Ingresso é gratuito

No pequeno distrito de Upatininga, Zona Rural de Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco, crianças e adolescentes filhos de trabalhadores rurais e da lavoura usaram o celular como uma ferramenta poderosa de transformação e criatividade na produção audiovisual.



Mais de 30 filmes produzidos por esses jovens interioranos serão exibidos, neste sábado (14), na 1ª Mostra de Cinema de Rua,

aberto ao público, em frente à sede do Ponto de Cultura 15 de Novembro, instalado na localidade, a 90 km do Recife.



Esta é a primeira vez que o público infantojuvenil da comunidade está tendo a oportunidade de contar, sob a ótica de sua vivência, tudo sobre a cultura e a realidade local.

Sobre o projeto

Incentivado pela Lei Paulo Gustavo e o Governo de Pernambuco, o “Projeto Compassos na Tela” vai exibir, na noite do sábado, 05 vídeos produzidos pelos alunos do curso.



Os temas, roteiro e abordagem de cada filme foram definidos entre os alunos. As produções audiovisuais com celular dão destaque às ações culturais e socioeducativas desenvolvidas na própria localidade de Upatininga. Entre os trabalhos, há um filme sobre o frevo.



Há, ainda, por exemplo, outro vídeo “Crianças Brincantes”, que dá enfoque à participação das crianças no maracatu rural e ao trabalho dos brincantes da comunidade para manter a cultura viva através das crianças.

O cinema de rua do “Projeto Compassos na Tela”, é uma iniciativa de interação de linguagem do audiovisual que busca trabalhar, paralelamente, com as metodologias e linguagens desenvolvidas nas aulas, processos criativos que são desenvolvidos dentro Escola de Frevo Zezé Corrêa - espaço cultural em funcionamento na comunidade, e mantido pelo Ponto de Cultura 15 de Novembro.

A capacitação teve início em setembro deste ano, com um curso de 40h/aulas intitulado “COMPASSOS NA TELA: Formação em Audiovisual com dispositivos móveis”.



Ao todo, o curso atendeu mais de participantes da Escola de Frevo Zezé Corrêa e do Distrito de Upatininga, estudantes de escolas públicas, negros e mulheres.



Durante o curso foi criado uma Websérie com 06 episódios, chamada “Upatininga na Telinha”, criada pelos participantes do curso, para que pudessem praticar a produção de vídeos curtos e deixar registrado a trajetória de personalidades.

A mostra de cinema de rua com dispositivos móveis, disponibilizará, em todos os vídeos, legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), como medida de acessibilidade.

“Um curso como esse é essencial para a cultura popular, pois o registro dos saberes orais dos mestres, dos brincantes é essencial para a manutenção da cultura viva, e o celular, uma ferramenta tão acessível, que está na palma da nossa mão, e precisa ser visto e utilizado como um aliado no registro, documentação, preservação, salvaguarda e difusão de nossa própria cultura e história” afirma Adri Popular, ministrante do curso e também coordenador pedagógico da Escola de Frevo Zezé Corrêa.

SERVIÇO:

Crianças e adolescentes do interior de Pernambuco dão vida à cultura local com filmes feitos no celular

Quando: Sábado, 14 de dezembro

Onde: sede do Ponto de Cultura 15 de Novembro, Distrito de Upatininga, Zona Rural de Aliança.

Horário: 20h

Ingresso: Gratuito

