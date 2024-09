Mostra de videoartes de artistas pernambucanos é lançada em Recife e Genebra, na Suíça

A- A+

O projeto "Nove Solos", mostra composta por videoartes criadas por onze artistas pernambucanos para refletir sobre políticas e afetos em um mundo pós-pandêmico, será lançado ao público nos próximos dias 23 de setembro no Cinema da Fundação do Derby, em Recife, às 19h30 - e 28 de setembro, no espaço cultural Ressources Urbaines, em Genebra.



Em maio de 2023, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da Covid-19 como uma Emergência de Saúde Pública, o projeto Nove Solos lançou uma convocatória, convidando artistas visuais pernambucanos ou residentes no estado a se debruçar sobre o temática do isolamento gerado pela pandemia e suas consequências a fim de elaborar propostas destinadas à produção de vídeos com duração entre um e cinco minutos.

Videoartes

Entre as dezenas de ideias recebidas, o trio de curadores de Nove Solos – formado pela artista visual e cineasta Lia Letícia, pelo curador Gabriel Bogossian e pelo artista visual Lourival Cuquinha – selecionou e acompanhou criticamente o processo de desenvolvimento de nove obras, a maioria delas realizadas por jovens artistas.



Anti Ribeiro, Bisoro, Chico Ludermir, Feane, Gools, Letícia Simões, Rafa Nascimento, e as duplas Mia Aragão e Pedro Domingos e Dinian Calazans e Beatriz Rijo, receberam incentivo para realizarem seus trabalhos.

Os materiais produzidos serão exibidos em duas sessões. Com o apoio da Unidade de Artes Visuais da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), o lançamento de Nove Solos será realizado no Cinema da Fundação, no dia 23 de setembro, às 19h30, na unidade localizada no bairro do Derby. Além da exibição das nove videoartes produzidas para o projeto, uma conversa será realizada com a presença dos curadores e dos artistas participantes. A entrada é gratuita.

Já no dia 28 de setembro, Nove Solos será lançado no espaço cultural Ressources Urbaines, localizado na cidade de Genebra, na Suíça. A realização do evento é assinada pela Tilovita Produções em parceria com Le Renversé, uma associação que visa promover a integração, a conexão e o diálogo entre a cultura suíça e a brasileira através da criação artística.

SERVIÇO:

Lançamento do projeto Nove Solos - Videoarte, política e afetos: nove visões de um mundo pós-pandêmico

Dia 23/09/2024, às 19h30

Cinema da Fundação

Rua Henrique Dias, 609 – Derby



Dia 28/09/2024, a partir as 17h00

Ressources Urbaines

23, Rue des Charmilles

Genebra – Suíça

