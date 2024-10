A- A+

50 ANOS MÚSICA DE MINAS Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini: musicalidade de Minas, e de um Brasil inteiro Trio faz show nesta sexta-feira (4) da turnê "50 Anos da Música de Minas", no Classic Hall

"Retumbante e único". Mas, mesmo antes da revista americana Paste Magazine ter definido assim "Clube da Esquina" (1972) - na ocasião em que foi eleito, este ano, o 9º melhor disco do mundo, em um ranking de 300 - já se sabia que o movimento (ou manifesto) homônimo firmado por músicos de Minas havia se tornado único.



Divisor de águas da Música Popular Brasileira, a "roda" de sonoridades que ecoou no final da década de 1960 e passou a ser de todo um Brasil, teve Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini entre seus integrantes, e esse mesmo trio estará logo mais à noite, no Classic Hall, em Olinda, para show da turnê "50 Anos da Música de Minas".

O projeto, idealizado por Barral Lima, celebra obras-primas mineiras, assinadas também por Milton Nascimento, Fernando Brant, Márcio Borges, Toninho Horta e Wagner Tiso.





Lô, 72, um dos "sócios" do clube imaginário da esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis em Santa Tereza, em Belo Horizonte - que em 1978 ganhou mais um volume ("Clube da Esquina 2") - vai de "Trem Azul", do álbum memorável dos amigos mineiros até o recente "Tobogã" (Deck, 2024) e o ineditismo de suas faixas.



Flávio, Lô e Beto Guedes | JP Sofranz

Já Beto Guedes, 73, passeia por clássicos como "Amor de Índio", "Sol de Primavera" e "Equatorial".



E Flávio Venturini, 75, que antes de Recife passou pelo Agreste pernambucano, em Garanhuns, com show solo, chega com "Espanhola", "Todo Azul do Mar" e "Criaturas da Noite.



O set list traz outras canções para noite comandada pelo trio e seus clássicos (como trio) ou em trajetórias individuais que também serão exploradas no Recife, em show da turnê que teve sua estreia em 2023, por óbvio, nas Minas Gerais.

Atemporais

O fato é: a geração Clube da Esquina, que foi/é 'de ouro', 'do mundo' e 'de Minas Gerais', parafraseando os escritos direcionados em "Para Lennon e McCartney" - outra canção entre as tantas proezas assinadas pelos "sócios" do clube - segue em inteireza quando é preciso remeter-se à excelência da música brasileira.



E esta tem sido uma necessidade cada vez mais evidente, diante de "singularidades sonoras" comumente chamadas de música.

O show da noite desta sexta-feira (4) - com início às 22h, e portões abertos a partir das 20h - será memorável sob contextos diversos, desde os protagonistas no palco, que seguem revolucionários, ao público saudosista e composto, em sua maioria, por uma geração que não necessariamente é avessa a contemporaneidades e ressignificações na música.



Na verdade, essa geração, apenas segue fincada em não arredar do deleite de cultuar o que (de fato) é referência na arte, em força e atemporalidade, mesmo quando, meio século depois, "Outro dia já vem e a vida se cansa na esquina, fugindo pra outro lugar".

Serviço

"50 Anos da Música de Minas"

Com Beto Guedes, Flávio Venturini e Lô Borges

Quando: Sexta-feira (4), às 22h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 100 na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Virtual

Informações: (81) 3427-7501

Veja também

CUBA Cantora cubana Omara Portuondo se aposenta definitivamente, anuncia seu filho