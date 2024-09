A- A+

MÚSICA "Lambada Exuberante", de PC Silva e Zeca Baleiro, sensualiza em versos e desejos musicados Terceiro single do cantor e compositor pernambucano, em parceria com o artista maranhense, antecipa álbum previsto para outubro

Recomenda-se não ouvir a sós. Aliás, nem é suficiente apenas ouvir. É que "Lambada Exuberante" foi feita também - e talvez, principalmente, para dançar e insinuar prosas (no pé do ouvido) e outros "depois".

O terceiro single do cantor e compositor pernambucano PC Silva - canção em parceria com o maranhense Zeca Baleiro e lançada nas plataformas digitais na última sexta-feira (13) - vem na sequência de "Beira de Mar" e "A Flor das Algarobas, antecipando a mescla de sonoridades que está para chegar em "Me Dê Notícias do Universo", álbum previsto para outubro.







Brincante com a língua portuguesa e tomada por insinuações, o single exala em sensualidade, ao trazer à tona ambiguidades de um idioma que, em possibilidades, é decerto um dos mais ricos.

“A música sempre tem essa face voltada para a sensualidade e, ultimamente, a linha da sensualidade tem sido rompida, em busca de uma sexualização, muitas vezes, extrema. Quando comecei a compor ‘Lambada Exuberante’, a ideia foi associar sensualidade numa relação com a língua portuguesa", ressalta PC sobre a canção.

Pernambuco e Maranhão

"Lambada Exuberante" foi explorada em quatro mãos (e ouvidos), num intercâmbio entre Pernambuco e Maranhão intermediado por Juliano Holanda.



O multiartista, em São Paulo, apresentou o fã PC Silva ao seu ídolo Zeca Baleiro.









Conhecido também por canções instigantes como "Bandeira", mas também ternas a exemplo de "Comigo", Baleiro, assim como outros nomes da música nacional já fizeram, é só elogios a PC.

“Depois desta já compusemos outras quatro músicas. PC é um cara muito musical, bom melodista, bom cantor. A música ficou incrível, estou muito feliz com essa parceria e honrado com o convite pra participar da gravação”, conta Zeca, fazedor de arte dos mais completos do País, que recebeu de PC a ideia da canção, e a complementou deixando-a "azeitada"

Gravada em parte no Recife, no Estúdio Carranca - espaço em que PC Silva trabalhou o instrumental e os vocais - a finalização do single foi realizada em São Paulo, no Al Gazarra.

“Esse álbum tem um pouco mais de diversidade sonora, comparando com o meu álbum anterior. É uma continuação do trabalho. O novo disco traz um Brasil mais percussivo e mais rítmico. Vou até onde consigo ir nessa paquera entre as coisas que cresci ouvindo e o que tenho ouvido atualmente. 'Lambada Exuberante' ilustra bem isso. Tem um quê de bolero e também é uma música pra mandar 'inbox' para aquele contatinho”, destrincha o cantor.





Lambada Exuberante

(PC Silva/Zeca Baleiro)

Sua língua em mim

Lambada exuberante

Gosto interessante

Xis com som de Zê

Sua boca acesa

Arcada em meu pescoço

Fruto sem caroço

Fácil de morder

Tô de costas nuas

Vem com sua garra

Faça sua farra

Sou seu violão

Dedilha meu corpo

Vem que eu não escapo

Eu viro um farrapo

Hoje na sua mão

Me leve pr'uma casa

Que ninguém aluga

Se o amor madruga

Eu fico a mercê

Dá um copo d'água

Que hoje eu tô com sede

Tô contra a parede

E a favor de você

Deixa essa meia luz

A noite inteira

Tenho a noite inteira, amor

Só pra você

Meu desejo dança

Uma habanera

Levanta a bandeira

Doida do querer

Meu desejo é verde

Feito a bananeira

Quero a brincadeira

De amar você

