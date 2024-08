A- A+

MÚSICA Single "Beira de Mar", de PC Silva, abre caminho do próximo disco "Me Dê Notícias do Universo" Canção foi lançada nesta sexta-feira (16) nas plataformas digitais

Fazer música é também povoar ouvidos de realidades nem sempre leves, mas necessárias. Um caminho que pode até ser poético, mas o tanto quanto, pode (deve) ser intenso quando a ideia é alertar habitantes de um mundo que se esvai.



No extremo da feitura que foi "Amor, Saudade e Tempo", o cantor e compositor PC Silva exala em "Beira de Mar", um planeta Terra "degringolado" em meio a um fim de uma (s) era (s).



O single, lançado nesta sexta-feira (16) nas plataformas digitais, dá start ao que vem por aí deste artista que integra um elenco de excelência da música pernambucana.









"Me Dê Notícias do Universo", o próximo álbum de PC, foi oficialmente aberto com a canção que tem sua assinatura em parceria com Ezter Liu.

“Tomei, como plano de fundo central, a coisa mais real que é o aquecimento global, embora haja quem prefira não acreditar. Parece claro que a salvação da Terra, em suas diversas problemáticas, deveria ser do interesse dos que acumulam riqueza e investem fortunas em foguetes espaciais, por exemplo", discorre PC Silva.

Crônica do futuro

Com questões climáticas em foco, entre outras temáticas relevantes, "Beira de Mar" é canção-alerta de sonoridade, acentuada em refrão "Beira de mar, areia, beira de maré" cantarolado em casa e em coro com a pequena Nina, de 5 anos, filha de PC.



"Mas é ingenuidade acreditar que os mais poderosos darão as mãos única e exclusivamente em prol do bem-estar para os simples mortais. E perceber isso é, de certa forma, conviver constantemente com o fim do mundo”, reflete PC Silva.

De "Apocalipse", cantada por Roberto Carlos, a "Quem Dá Mais", de Beto Surian, e interpretada por Antônio Marcos, passando ainda por "Um Índio", de Cateano, PC Silva bebeu de memórias de infância em cancioneiros que desde sempre apontavam sobre o futuro da humanidade.

Outros singles

Até o lançamento do novo disco - cuja produção musical é de Juliano Holanda - PC Silva entrega ainda outros dois singles que, como um todo que será "Me Dê Notícias do Universo", converge para o apreciar a vida (aqui e agora).



O álbum traz à tona lugares diversos, sejam físicos ou abstratos. Ressalta também o Brasil e as possibilidades de outros Brasis.



Além das pessoas contempladas por ele ao longo do seu percurso como habitante deste planeta, assim como artista, cantor, e compositor so Sertão pernambucano.

Ouça "Beira de Mar":





BEIRA DE MAR

(PC Silva / Ezter Liu)

Quando o Planeta Terra degringolou

Ali no fim das eras,

Nem mesmo o pobre Elon imaginou

Haver nomenclaturas

Praquele novo ser que ele viu chegar

Em uma estrela fosca e sem cor

E assim que as últimas geleiras viram mar

Quem teve como pagar, flutuou

Ao ver a grande tela do céu virar

Uma espécie de cinema,

E tudo em projeção cronológica

Um exemplo de obra prima

Era o juízo final em 60k

E o medo boiando na balsa

Reexibindo o colapso das geleiras

No tempo em que ainda havia alguma

Beira de mar (Areia)

Beira de maré

Beira de mar (Areia)

Beira de maré

O lixo do mundo boiando à deriva

Trilionários e suas trupes

Vendo a reprise da nossa existência

Quando alguns vídeos pop-ups

Surgiram em soundround, em volume espetacular,

Narrados por José Timóteo

Lhes ofertando uma forma de se salvar

Embora fosse impagável

Era o tempo da indelicadeza,

Um tempo ausente de amores.

Um egocentrismo em alta latência,

De horrores singulares.

Era o futuro uma arena dominical

E todos no centro tentando escapar,

Enquanto soava no céu uma música

Do tempo em que ainda havia alguma

Beira de mar (Areia)

Beira de maré

Beira de mar (Areia)

Beira de maré

O céu é o mapa dos náufragos. Aguardem!

A tela das estrelas leva alguns segundos para reiniciar.

Encontrem Cassiopeia no trânsito da noite

e sigam para o norte até achar a ilha

Em terra firme, será preciso apagar as fronteiras

E desenhar um novo curso

Será preciso subir até a ponta do pelo do urso

Para enxergar a trilha do formigueiro

E reaprender a geometria das abelhas

Será preciso chamar os peixes pelo nome,

Entender o carbono, o éter, a música

E semear a grama para futuros futebóis

Será preciso redescobrir o fogo e fazer dele fogueira

E reinventar a roda numa grande ciranda

Beira de mar (Areia)

Beira de maré

Beira de mar (Areia)

Beira de maré

