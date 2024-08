"A Flor das Algarobas": single de PC Silva exalta poeta do Sertão do Pajeú

A- A+

O contar histórias do cantor e compositor PC Silva, dessa vez, pairou sobre Severina Branca, uma "poeta fêmea" de São José do Egito, no Sertão do Pajeú, musicalmente imortalizada em "A Flor das Algarobas" - segundo single do artista pernambucano, assinado em parceria com Juliano Holanda.



A canção, nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (31), é mais uma prévia do álbum “Me Dê Notícias do Universo”, com lançamento previsto para outubro.



"Beira de Mar", single inaugural de uma sequência que antecede o novo disco, foi disponibilizado no último dia 16.

Serrote Pintado

Da Zona Rural de São José do Egito, o lugarejo em que vive a quase octogenária Severina Branca, chamado de Serrote Pintado, é tomado por repentes, córdeis, cantorias e outras manifestações artísticas.









Admirador da poesia assinada por sua conterrânea, PC Silva atribuiu ao novo single o findar de um rol de canções que vão compor o disco - agora colorido também pela sonoridade sutil (e potente) acerca de Severina Branca.

A homenagem trouxe à tona, em versos, a poesia autoral da sertaneja, garimpada de amores, saudades, perdas, tradições, decepções e sofrimentos do dia a dia e dos cabarés frequentados na sua juventude boêmia.

"A Flor das Algarobas" remonta, também, a canções que, tal qual, exaltam personagens marcantes, a exemplo de “Giulietta Masina” (Caetano Veloso), criada para celebrar a atriz italiana habitué de filmes dirigidos pelo cineasta Federico Fellini.



“Eleanor Rigby”, de Paul McCartney e John Lennon, sobre uma mulher marcada por juntar arroz após um casamento e um misterioso Padre McKenzie, também inspiraram o novo single.

A FLOR DAS ALGAROBAS

(PC Silva / Juliano Holanda)

Versos de prata

Peito de chumbo

Carmim de amor carnal

Flor de cor roxa

Bonina rosa

Dourado matinal

Nomes e cores

Dores e amores

Poeta fêmea

Serás e foste

Mais que o silêncio é

Poeta fêmea

Luzir na mata

Fundo profundo

Calor no vendaval

Marrom ameixa

Prazer da prosa

Noturno castiçal

Nomes e cores

Dores e amores

Poeta fêmea

Serás e foste

Mais que o silêncio é

Poeta fêmea

Irmã da solidão

E amiga de quem é

Sua pariceira

A noite vai trazer

Tecidos pra vestir

A flor das algarobas

(Severina Branca)

