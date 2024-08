A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Bora de Victor e Léo ou de Carnaval no Paço do Frevo? Roteiro traz shows, estreias de cinema, espetáculos teatrais e exposições diversas para curtir o 'findi'

Antes de setembro chegar, é com agosto (e com gosto) que a agenda cultural de Recife segue virada no mói. Pelo menos até este sábado (31), derradeiro dia do mês, tem muito o que fazer.

Balada para quem é de balada. Cineminha aos que não abrem mão da Sétima Arte, além de espetáculos teatrais e exposições diversas.



Na vibe shows, destaque para o retorno aos palcos da dupla sertaneja Victor e Léo, lá no Classic Hall, no sábado.



E quem quiser pegar a estrada, pode se chegar lá pelas bandas do Agreste pernambucano, porque Priscila Senna e Raphaela Santos gravam o DVD "Juntas e Misturadas", em Caruaru.



Ainda no Agreste, dessa vez em Buíque, é o Festival Pernambuco Meu País quem dita o ritmo do fim de semana.



E quando setembro chegar... No domingo (1º), também tem uma tuia de coisas pra fazer, visse? Apena bora?

CINEMA

Pré-estreia do documentário "Fernanda Young - Foge-me ao Controle"

De Susanna Lira. Com Fernanda Young, Maria Ribeiro e Fernanda Torres

Quando: Sábado (31), às 20h10

Onde: Cinema da Fundação (Porto) - Cais do Apolo, 222, 16º andar

Informações: (81) 3073-6363

"Estômago 2 - O Poderoso Chef"

SINOPSE: Quinze anos após o primeiro filme, Raimundo Nonato (João Miguel) é o chef dos chefs na prisão, encantando com seu talento culinário e sua saborosa lábia, tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos (Paulo Miklos). Até que um terceiro chefão, o mafioso italiano Dom Caroglio (Nicola Siri), chega para disputar o controle da penitenciária e o privilégio de ser servido pelo carismático cozinheiro.

"Longlegs - Vínculo Mortal"

SINOPSE: No filme, o vencedor do Oscar Nicolas Cage interpreta o personagem-título, um serial killer que é perseguido por uma agente do FBI, Lee Harker (Monroe). Quando age, o assassino costuma deixar pistas na cena do crime que a agente é a única capaz de decifrar. Porém, na medida em que a investigação avança, ela descobre uma ligação ainda mais assustadora com esse homem.

"Stop Making Sense"

SINOPSE: O filme-concerto traz a energia visceral da banda americana Talking Heads durante um show no Hollywood Pantages Theatre, em 1983. O grupo toca sucessos como "Psycho Killer", "Take Me to the River" e "Once in a Lifetime".

SHOWS E EVENTOS

Festival Pernambuco Meu País - Buíque

Praça de Eventos de Buíque



Sexta-feira (30)

19h - Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 - Beto Ortis

22h - Rogerinho

23h30 - Caninana do Forró



Sábado (31)

19h - Gangga Barreto

20h30 - Edilza Aires

22h - Adilson Ramos

23h30 - Babado Novo



Domingo (1º)

18h - Samba de Coco Raízes de Arcoverde

19h30 - Sem Compromisso

21h - Dudu Nobre

22h5 - Psirico



Festival Pernambuco Meu País - Buíque

Praça Major França

Sexta-feira (30)

18h30 -Ednardo Dali

19h40 - Agda



Sábado (31)

18h30 - Zé Brown

19h40 - Café Preto



Domingo (1º)

18h30 - Seresteiros do Vale

19h40 - Mevinha Queiroga

Roda de Forró

Com Sarah Leandro, Jéssica da Rabeca e Annamélia, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (30), a partir das 20h

Onde: Fazendinha - Rua das Graças, 219, Graças

Ingressos a partir de R$ 20

Informações e reservas via PIX : (81) 9 8623-1132

A Hora do Frevo

Com Paula Bujes

Quando: Sexta-feira (30), 12h

Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Festival Palavra Cifrada

Performances, conferências e recitais, entre outras atividades

Quando: Sexta-feira (30) e Sábado (31),

Onde: Bibliotecas, livrarias e escolas de Recife

Acesso gratuito

Informações: @nosposprodutora

Ensaio De Cara com o Samba

Quando: Sexta-feira (30), 19h

Onde: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo

Ingressos R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8482-2486

Sexta Fora da Caixa

Com The General Band e DIZ MAIA

Quando: Sexta-feira (30), 21h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @downtownpubzn

Recife Night - "As Comandantes"

Com Eliza Mell, Cheila do Pará e Dayanne Henrique

Quando: Sábado (31), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 9 9928-1640

The Retrô - Tributo a Disco Queen

Quando: Sábado (31), 22h

Onde: Pajubar - Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @apajubar

Renanrenan Canta Cazuza e Cássia

Quando: Sábado (31), a partir das 18h

Onde: Casa de Bamba Brasilidades - Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 24 via Sympla

Informações: @casadebambabrasilidades

Victor e Léo: A Nossa História Não Termina Aqui

Quando: Sábado (31), 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 na bilheteria e no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501

Samba e Axé no Frege

Com Yuri Carvalho e Xico de Assis

Quando: Sábado (31), 19h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Couvert R$ 30 via Sympla

Informações: @fregerecife

Gravação do DVD "Juntas e Misturadas"

Com Priscila Senna e Raphaela Santos

Quando: Sábado (31), 18h

Onde: Pátio de Eventos de Caruaru - Rua Agnelo Dias Vidal, Nossa Senhora das Dores, Caruaru

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: @oficialjuntasemisturadas

Feira Cinco Sentidos

Quando: Sábado (31), às 20h e Domingo (1º), às 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

Pé de Serra

Com Alex e Forró Cristal e Forró Dubão

Quando: Sábado (31) e Domingo (1º)

Onde: Restaurante Fi do Lunga - Travessa Municipal, 9, Carmo, Olinda

Infornações: (81) 96410081 // @fidolunga

Arrastão do Frevo

Com "O Lord de Olinda"

Quando: Domingo (1º), 15h30

Onde: concentração em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Carlos Filho - Aniversário

Com Mesa de Forró

Quando: Domingo (1º), 17h

Onde: Casa Malagueta - Rua Bernardo Guimaraes, 440, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30

Informações: @nomalagueta

Dose Convida 2024 - 8º Giro

Com The Self-Escape, Dose e Amperes

Quando: Domingo (1º), 17h

Onde: Beerdock - Rua Francisco da Cunha, 490, Boa Viagem

Acesso gratuito via Sympla

Informações: beerdock_recife



TEATRO

Festival de Ópera de Pernambuco

Com as obras "A Princesa do Catete"

Quando: Sexta-feira (3), Sábado (31) e Domingo (1º), 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 30 no site Guichê Web

Informações: @festivaloperape

Ópera: "Kairós: Minióperas de um Tempo Oportuno"

Quando: Sexta-feira (30) e Sábado (31), às 19h

Onde: Teatro Hemrilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Acesso gratuito (ingressos distribuídos uma hora antes das sessões, na bilheteria do teatro)

Informações: @25producoes

"Negra Palavra: Solano Trindade"

Com o Coletivo Preto e Companhia de Teatro Íntimo (RJ)

Quando: Sexta-feira (30) e Sábado (31), às 19h

Onde: Espaço, O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 na bilheteria do espaço e via Sympla

Informações: @oposteoficial

Planeta Doce, com Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (1º), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @teatroboavista

"Mandaru no Reino de Ororubá" - Encantamento Teatral Mandaru

Quando: Sábado (31), às 20h e Domingo (1º), às 19h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Acesso gratuito via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Espetáculo de comédia "Quadros"

Quando: Sábado (31), 19h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: (81) 3216-1728

"O Mágico de Oz"

Quando: Domingo (1º), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Canto e Encanto Pernambuco - Mulheres Somos Plural

Quando: Domingo (1º), 16h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821

EXPOSIÇÕES

Exposição Fotográfica "Chique é Ser Diferente", por Nicholas Filinkoski

Quando: até sábado (31)

Onde: Plaza Shoping (Piso L3) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @nicholas_filinkoski_fotografia



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h



"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Fusão", de Gustavo Magalhães

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Silêncio Retumbante", de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.



"Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta"

Quando: até 28 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8268-3393 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 30 de setembro

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @michelangelo.capela.sistina

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 12h às 19h30



"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

