A- A+

Música Nação Zumbi apresenta show da turnê "Da Lama Ao Caos - 30 anos" no Recife, sábado (21) Banda apresentará todas as faixas do disco que é um clássico na história da música brasileira; Maciel Salú é o convidado especial do show e a banda Devotos abre a noite

Em 2024, a Nação Zumbi comemora três décadas do lançamento do disco “Da Lama Ao Caos”, um clássico na trajetória da banda e na história da música brasileira. Lançado em 1994, o disco de estreia do grupo (ainda sob a alcunha de ‘Chico Science & Nação Zumbi’) impactou a cena musical com uma nova sonoridade, onde unia de maneira original ritmos regionais e universais, tornando-se um dos marcos do Movimento Mangue.

Depois de passar pelas principais cidades brasileiras, sempre com shows lotados, a turnê especial “Da Lama Ao Caos - 30 anos” chega ao Recife neste sábado, 21 de dezembro, no Terminal Marítimo. O show fará parte da festa Stormy Sessions e contará ainda com abertura da banda Devotos.

"Fechamos o ano com esse show bombástico e muito esperado em Recife. Comemorando a turnê de 30 anos do disco seminal de Chico Science & Nação Zumbi", diz Jorge Du Peixe.

A Nação Zumbi tocará todas as faixas do disco “Da Lama Ao Caos” no show, que também vai contar com a participação especial de Maciel Salú, rabequeiro, cantor, compositor, mestre de maracatu-rural e militante das tradições populares. "Tocar com a Nação Zumbi é um sonho antigo. Banda que admiro e tenho muito respeito. Agora chegou a vez de, de certa forma, dar continuidade ao encontro que aconteceu anos atrás, entre Chico Science e meu pai, o Mestre Salustiano.", diz Salú.

A Nação Zumbi é formada por Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo), Toca Ogan (percussão), Marcos Matias e Da Lua (tambores), Tom Rocha (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra).

“Da Lama Ao Caos”

30 anos após o seu lançamento, “Da Lama Ao Caos”, produzido por Liminha, consolidou-se como um dos álbuns mais importantes no cenário musical brasileiro. Ocupando a posição em 13º lugar o álbum está na lista dos 100 maiores discos da música brasileira feita pela Revista Rolling Stone Brasil. Em 2022, foi escolhido o melhor disco da MPB nos últimos 40 anos em enquete promovida pelo jornal O Globo, com 25 especialistas em música de todo o país.

Seu som revolucionário com canções energéticas bem elaboradas mesclando funk, rock, maracatu, embolada, psicodelia e música africana inaugurou a cena Mangue. O disco alcançou projeção internacional e foi também um dos responsáveis pela "abertura de portas" para o rock dos anos 90 no Brasil, exercendo uma influência muito forte para o que surgiria depois. Entre as músicas de maior destaque no disco estão “A Praieira”, que integra a trilha sonora da novela “Tropicaliente” (1994), “A Cidade”, com seu clipe veiculado na MTV Brasil e trilha da novela “Irmãos Coragem” (1995), “Da Lama Ao Caos”, “Samba Makossa”, entre outras.

Sobre a banda

A Nação Zumbi tem oito álbuns autorais – os dois primeiros, “Da Lama ao Caos” (1994) e “Afrociberdelia” (1996), ainda com Chico Science - Depois, com Jorge Du Peixe no vocal, a banda acumulou mais seis álbuns de estúdio -“CSNZ” (1998), “Rádio S.Amb.A” (2000), “Nação Zumbi” (2002), “Futura” (2005), “Fome de Tudo” (2007) e “Nação Zumbi” (2014) - e um de releituras, lançado em 2017, o “Radiola NZ (vol. 1)”. O grupo também lançou dois álbuns audiovisuais, “Propagando ao Vivo” (2006) e “Ao Vivo no Recife” (2012), além do CD “Mundo Livre S.A vs Nação Zumbi” (2012).

Nas três décadas de estrada em festivais importantes pelo país e exterior houve várias formações da Nação Zumbi. A banda conseguiu se reestruturar e soube se reinventar ano após ano, disco após disco, até chegar aqui. Remanescentes da formação original e fundadores da banda, junto de Chico Science, Jorge Du Peixe, Dengue e Toca Ogan seguem também em carreira solo com novos trabalhos.

SERVIÇO:

Show Nação Zumbi – “Da Lama Ao Caos – 30 anos”

Sábado (21/12)

Local: Terminal Marítimo do Recife

Horário: 21h

Ingressos: @evenyx.io

Veja também

televisão Felipe Andreoli e Rafa Brites irão apresentar o Power Couple, da Record, em 2025