Lúcida, sem dores e respirando bem: Nana Caymmi apresenta sinais de melhora após 4 meses internada

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, segue internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde está hospitalizada desde agosto do ano passado.

Apesar do período extenso de internação, a equipe médica responsável trouxe atualizações animadoras sobre o quadro clínico da artista para familiares e amigos próximos.

Segundo os especialistas, Nana foi avaliada recentemente e está "lúcida, orientada, respirando bem e sem dores".

Além disso, a parte cardíaca da cantora apresenta estabilidade, e o quadro de infecção está controlado, sem episódios de febre. No entanto, a parte renal ainda inspira cuidados.

Uma anemia detectada em exames recentes foi tratada com sucesso através de transfusão sanguínea. A cantora, que está em reabilitação fisioterápica e fonoaudiológica, apresenta progressos nesses tratamentos.

Segundo o médico responsável, "Nana está animada, participativa e interagindo bem", reforçando que a artista se mantém clinicamente estável.

Histórico médico

Esta foi a terceira internação de Nana Caymmi em 2024.

Em julho, ela foi internada na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José para tratar uma arritmia cardíaca e, posteriormente, submetida ao implante de um marca-passo.

Após 18 dias no hospital, a cantora teve alta, mas retornou uma semana depois com dores no peito e precisou realizar um cateterismo cardíaco.

No atual período de internação, iniciado em agosto, Nana passou por uma traqueostomia para auxiliar na respiração e, desde então, está em processo de desmame do procedimento.

A cantora também tem enfrentado desafios relacionados à mobilidade e à recuperação física, mas, segundo a equipe médica, o desejo de viver e o comprometimento com a reabilitação têm sido fatores cruciais para seu progresso.

Apesar das melhoras, Nana Caymmi segue sem previsão de alta.

Segundo boletim divulgado pelo hospital, o foco atual é na recuperação da mobilidade, no desmame da traqueostomia e no monitoramento dos demais aspectos de sua saúde.

