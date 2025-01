A- A+

CELEBRIDADES Maria Gladys, avó de Mia Goth, é encontrada no Rio após filha retratar desaparecimento Atriz de 85 anos tirou fotos com fãs durante o réveillon carioca

A atriz brasileira Maria Gladys, de 85 anos, deixou fãs e familiares preocupados após passar algumas horas desaparecida depois de curtir a virada do ano em Copacabana. Após não encontrar a mãe, que estava hospedada em um apartamento na Rua Sá Ferreira, a filha Maria Thereza Mello Maron, relatou o desaparecimento de Gladys em post no Facebook.



"Amigos Maria Gladys está desaparecida desde ontem as 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!", escreveu Maria Thereza na manhã desta quarta-feira (1º).

A filha voltou às redes cerca de duas horas depois para relatar que a mãe havia sido encontrada: "Consegui achá-la. Está no Hotel Venezuela, no Flamengo. Desculpem o susto é porque ela está em um apartamento na Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei, entrei em pânico. Gratidão."

Nas redes sociais, fãs também se divertiram com a situação, lembrando a fama de boêmia da atriz. Ela chegou a tirar fotos com fãs durante a noite de réveillon, o que teria ajudado nas buscas.



Em entrevista ao GLOBO em julho de 2024, a avó da atriz americana Mia Goth falou sobre a boemia e sobre ter trocado a vida no Rio pelo interior de Minas.

— O que mais gosto de fazer? Em primeiro lugar, trabalhar. Depois vem o chope. Hoje em dia, só trabalho com o Miguel (Falabella). Só ele me chama. Você tem que estar ali no meio, aparecendo, e eu não apareço, moro no meio do mato. Não sei quem são os novos diretores, os novos autores. Adoro a cidade, mas não tenho mais tanto a ver com o Rio. Alguns amigos não moram mais aqui, outros morreram ou não frequentam mais o bar — contou. — É muito caro viver no Rio. Eu morava na Atlântica, antes morei em Ipanema, de frente pro mar. As pessoas falavam: “mas o aluguel é todo o seu salário”. E eu respondia, “deixa pra lá, eu não vou morar mal”. A gente só vive uma vez, então quero viver bem. Não faço economia. E não me arrependo.

